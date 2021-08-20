美國全國廣播公司財經頻道(CNBC)報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）19日表示，輝瑞或莫德納疫苗施打第三劑，就足以提供長期的保護力，美國民眾可能無須每年都施打加強針。

瓦倫斯基在接受哥倫比亞廣播公司採訪時表示，這種病毒一直困擾人類，很難說永遠不需要，但民眾不一定每年都施打加強劑。目前看來在完成第3劑疫苗接種後，身體就會取得非常強烈的抗體。面對病毒與疫苗，美方決定繼續依循科學證據行事。

在同日美國國家廣播公司（NBC）的另一次採訪中，她則舉其他疫苗為例。B型肝炎疫苗需要施打2劑基本針，然後再加打1劑加強針；同樣的，科學家也認為新冠肺炎疫苗也相似，只要完成3劑便能提供長期保護力。

她表示，「我知道我們現在需要加強劑，我們將持續遵循科學證據的指引，但我不認為我們有必要持續施打加強劑」。

就在瓦倫斯基發表最新建議的前1天，她與其他美國衛生官員才宣布，美國計劃在第二次接種疫苗的8個月後，開始為所有符合資格的民眾接種加強劑。

當時，美方聲明強調mRNA疫苗的效力，恐隨時間的推進而下降；而對於那些新冠肺炎併發症的高風險族群，或是在疫苗剛推出之初就施打過疫苗的人，有施打加強針的必要。

目前美國衛生官員仍在評估施打嬌生疫苗的人是否需要補打加強針。如果美國食品藥物管理局（FDA）正式授權，且CDC疫苗諮詢小組也推薦施打，則美國將於9月20日為莫德納與輝瑞疫苗的接種者施打加強針。

她表示，「我們計畫在9月下旬正式開跑，我們持續和FDA與CDC的免疫諮詢委員會討論，而9月下旬是個非常合理的時間點」。

事實上，FDA前局長高特里布（Scott Gottlieb）也曾表示，美國會試著施打加強劑，以防止新冠肺炎在冬季捲土重來。他表示，前兩劑施打的時間非常近，而加強劑旨在產生更長效的免疫力。

高特布里也證實，目前美國新添的新冠肺炎確診案例，高達98%是由高傳染力的Delta變種病毒造成。根據統計，截至18日為止，全美已經有51%的人接種兩劑疫苗。