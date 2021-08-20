人潮提前回流，台灣高鐵原定9月1日起之增班計畫，提前自8月25日起實施；增班後每週增開180班次（南下90班、北上90班）列車，提供809班次旅運服務，各增開車次自8月24日（二）凌晨零時起開放購票，高鐵公司提醒旅客，配合防疫措施各車次將繼續實施全車對號座，也會觀察疫情變化及旅運需求，機動調整班表。

台灣高鐵表示，8月25日起實施每週809班次之新班表後，多數時段每小時可自端點站分別發出南下、北上至少3班次列車，以進一步滿足旅運需求之外，而針對通勤及週末尖峰時段，雙向皆提供每小時4班次以上，以加強服務旅客。旅客可多加利用全天候24小時提供服務的「T Express行動購票」App，一次即可完成訂位、付款及取票，減少排隊購票之人潮群聚或接觸公共機台而產生的感染風險。

為因應通勤族旅客搭乘需求增加，台灣高鐵公司將9月推出「TGo會員-通勤族短期優惠專案」，凡TGo會員購買活動期間同一區間（含去回程）對號座車票次數達36次（含）以上，並完成搭乘者，即可享有相當於75折優惠回饋！每個會員帳戶優惠上限為60次。高鐵公司預計10月初統計符合資格者，將購票總金額25％轉成TGo紅利點數，並於10／8歸入其TGo會員帳戶。

舉例而言，通勤族TGo會員若九月間往返台北-桃園區間21趟、總計搭乘42次，合計標準車廂對號座購票金額為6720元，完成搭乘後可獲得8400點TGo會員點數，相當於1680元回饋金。高鐵公司強調，只要同一位旅客於活動期間內搭乘相同區間、不限平／假日，均可列入趟次計算，搭乘越多回饋越多，歡迎通勤族旅客加入高鐵TGo會員，並多加利用本項短期優惠專案。