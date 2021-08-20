英特爾周四宣布與台積電在先進製程上合作的細節，範圍擴及5奈米、6奈米及7奈米製程，將使用台積電技術打造全新獨立顯示晶片品牌「Intel Arc」，為重返獨立顯示晶片（GPU）市場加足馬力。因此，有分析師認為，英特爾此舉將給予競爭對手輝達（Nvidia）及超微（AMD）壓力，而同為3大廠合作對象的台積電角色舉足輕重。

科技媒體VentureBeat報導，英特爾過去曾推出獨立顯示晶片「i740」，但後來公司政策轉向，獨立顯示晶片市場也被輝達與超微吃下，數據顯示，輝達的市占高達89%，超微則囊括剩下19%。

不過英特爾去年宣布重返獨立顯示晶片市場，並推出全新的繪圖晶片品牌「Intel Arc」，包含有2款繪圖晶片，Alchemist繪圖晶片使用台積電6奈米技術，未來主打電競市場商機，另外Ponte Vecchio繪圖晶片的連結晶片使用台積電7奈米、運算晶片則採用台積電5奈米，以人工智慧及高效能運算用途為主。

台積電成為英特爾的重要幫手，市場調查研究公司Moor Insights & Strategy高級分析師Anshel Sag表示，「Alchemist繪圖晶片已經確定採用具有競爭力的台積電技術，似乎能夠滿足大家所期待的所有功能，我認為這將緩解英特爾在獨立顯示晶片市場的壓力，超微與輝達會感受到挑戰，台積電的角色相當關鍵。」

據中央社報導指出，法人認為，同樣布局繪圖晶片的輝達與超微將會因此感受到來自英特爾的壓力，國際大廠的競爭呈現白熱化，未來可能也會增加與台積電的合作，進一步爭取先進製程產能，推升台積電的多重效益。

英特爾Alchemist繪圖晶片預計在2022年首季亮相，首席架構師Raja Koduri說：「這些架構上的突破，將展示英特爾如何成為下一世代產品的領導者。」Raja Koduri過去是超微的高級副總裁及繪圖晶片的首席架構師，在2017年被挖角至英特爾。