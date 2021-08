美國總統拜登接受美國廣播公司新聞(ABC News)指出,「美國對北約第5條款(Article 5)做了神聖承諾。事實上,要是有任何人入侵,或是對我們的北約盟國採取行動,我們會加以回應。無論對日本,南韓或台灣都一樣。」被解讀美將台灣升級為北約及日韓等級盟友。不過,前外交官劉仕傑表示,拜登是指「美國對台做出承諾,如同美國對北約做出承諾」,並非「美國對台的承諾跟美國對北約的承諾相同」,兩者的意涵不同。

劉仕傑指出,「美國將台灣升級為北約及日韓等級盟友」是多大的一件事,在外交上需要紮實的條約或建制去支撐。他不認為拜登受訪談話,能夠是為美國將台灣升級為北約及日韓等級盟友」,拜登談到台灣是好事,但不等於我們可以抓著人家的話馬上敲鑼打鼓歡天喜地昭告天下。

劉仕傑還原拜登受訪原文,拜登提到「Same with Japan same with South Korea same with—Taiwan」,這裡的same with Taiwan ,是指「美國對台做出承諾,如同美國對北約做出承諾」,並非「美國對台的承諾跟美國對北約的承諾相同」,兩者的意涵不同。

劉仕傑強調,「美國將台灣升級為北約及日韓等級盟友」在外交上需要紮實的條約(treaty)、建制(institution)或機制(mechanism)去支撐。如同NATO軍事同盟,美日安保及美韓軍事機制,都是貨真價實的合作機制。但目前台美之間,並沒有類似的條約或建制。

對於外界將拜登談話解讀成「美國將台灣升級為北約及日韓等級盟友」,劉仕傑認為,大家對台灣的未來太焦慮,所以很常著急地解讀甚至是擴大詮釋國際社會提到台灣的一言一語,雖然美國對台承諾正面表態是好事,但解讀成美將台灣升級為北約及日韓等級盟友」,這件事真的有商榷的空間。