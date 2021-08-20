全國中小學將於9月開學，但卻傳出8月1日後新進教師、代理代課教師等苦無疫苗可打，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，針對教師接種疫苗，或是8月1日後新造冊的，會如數發下去，會跟教育部把數額名單核對起來，預計今天下午開會、把量算好會造需要的數目發下去，以因應開學需要。