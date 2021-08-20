新進教師、代理教師苦等疫苗 陳時中：會如數發下去 14:162021/08/20 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國中小學將於9月開學，但卻傳出8月1日後新進教師、代理代課教師等苦無疫苗可打，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，針對教師接種疫苗，或是8月1日後新造冊的，會如數發下去，會跟教育部把數額名單核對起來，預計今天下午開會、把量算好會造需要的數目發下去，以因應開學需要。 傳雙鐵擬取消降載 陳時中：尚未看到相關公文 境外生卡關 陳時中：開放的方向已經定了 #教師 #疫苗 #開學 #疫情 #8月1日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開學在即 4快打站還設在台中校園 教產工會批騙人 12:052021/08/20 生活 新增疫苗抵台 將優先用於擴大第一劑覆蓋率！莫德納缺很大 190萬人第二劑恐被消失 04:102021/08/20 焦點要聞 12歲以下孩童開學遭匡列隔離需有照顧者陪同 北市：不一定要父母 11:382021/08/20 生活 醫事人員曝等不到防疫津貼 陳時中：已預撥8成款項 14:302021/08/20 生活 第六輪高端預約未滿60萬人 下周一首批開打 14:462021/08/20 生活 老師不打疫苗就要篩檢陰性 民團籲：學生也應比照 10:592021/08/20 生活 南京連續一周零新增 河南各學校9／15前暫不開學 11:562021/08/20 兩岸 疫情親子術 陳品皓鼓勵不怕衝突 04:102021/08/20 藝文副刊 餐廳難確認同住家人 陳時中：違規是罰行為人 14:422021/08/20 生活 桃園小一生迎開學 可預約參觀學校 04:102021/08/20 地方新聞 傳明年1月才會撤台中4校園快打站 教育局：將全面取消 14:342021/08/20 生活 生活熱門新聞 北市河濱驚現毒蛇交纏 網驚：附近有更大的母蛇 - 生活 高端疫苗爭議不斷 陳時中：多做對疫情有幫助的事情 - 生活 奧麥斯颱風捲土重來？侵台機率曝光 專家：嚴防劇烈天氣 - 生活 威力彩21.5億獎落誰家？台彩公布：臉上有這特徵中獎率83％ - 生活 侯友宜下令：境外移入新北確診案「全視為Delta 」 嚴管措施曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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