再過一個月就是中秋節，許多情人會這天會聚在一起烤肉，但一名女網友透露，去年中秋節原本想給男友一個驚喜，沒想到卻看到他另一半與其他女人在床上纏綿，讓她心碎她直呼「前年中秋節你陪我烤肉，今天你卻別的女人在『床上烤肉』。」

一名女網友曾在「靠北男友」臉書表示，前年中秋節與前男友一起出去烤肉，雖然兩人當時還沒在一起，但對方相當貼心，怕她危險，怕她燙傷，都會主動烤給她吃，讓她相當感動，過不久兩人就在一起了，對方相當疼她，每天都會跟她講電話、逛街，讓她覺得自己好幸福，沒想到這一切都在去年的中秋節破滅了。

女網友表示，去年中秋節放假，想給男友一個驚喜，就偷偷跑去找他，沒想到門一打開男友房門，換來的是驚嚇，男友竟然與別的女人在「床上烤肉」，兩人纏綿到滿頭大汗，讓她當場傻眼，氣得直呼「是在塗白色的烤肉醬嗎？不知道你還同時跟幾個女人一起烤肉？」最後更寫道「掰掰，我不會回來了，我也從此不烤肉了，你這渣男」。

事後男友Line解釋：「你先冷靜聽我說，她只是我乾妹」，原PO氣得質問：「所以你們在床上幹嘛？」男友竟回應「真的不是妳想得那樣，我們兩個只是在換床單」，原PO聽不下去直接回道：「你乾脆說你們在烤肉，你當烤網她當肉好了」。

此文一出，立刻引發網友熱議，不少人紛紛留言表示「你給了你男朋友驚喜，他卻給妳更大的驚喜」、「很多驚喜都會變成驚嚇」、「你當烤網她當肉太經典」、「換床單這招也行」、「早上乾妹妹，晚上幹妹妹」、「烤肉是無辜的！別為了一個爛男人捨棄烤肉，妳會後悔的」，直呼「分手歸分手，中秋節還是要烤肉」。