保單紓困貸款開辦一個半月之後，核貸金額已破百億元。據壽險公會統計，保單紓困貸款在8月17日申請金額已突破100億元，18日核貸金額也已達100.39億元，前九大壽險公司核貸金額就逾96％。

保單紓困貸款是壽險公司自7月1日開辦，提供給自家保戶三年一率到底，且利率只要1.28％的優惠利率貸款，保戶若符合各公司開 放具保價金且適用1.28％利率的保單，每人在每家壽險公司最高可借10萬元，一開始每天以3～5億元速度申請，目前雖已趨緩，但仍以每天1億多元的速度增加中，將申辦到9月底。

到19日為止，保單紓困貸款已核貸101.66億元，且已有11萬5983人申請，核貸的保單件數則已逼近13萬件，等於有些保戶一人在同一壽險公司中，可能申請二張以上的保單貸款。

國泰人壽到19日核貸金額已有39.32億元、核貸件數近5.54萬件，件數及金額都排第一大；其次是南山人壽破1.9萬件、核貸金額已逾16.4億元；第三名是富邦人壽，核貸逾1.8萬件、金額逾13億元；新光人壽則已核貸逾1萬件，核貸金額9.24億元。

三商美邦人壽到19日核貸7997件、金額5.69億元；中國人壽則以核貸5777件，核貸金額4.76億元；全球人壽核貸4.42億元，件數則有5448件；台灣人壽到19日核貸3.6億元，件數4099件；遠雄人壽則有2226件，核貸金額1.56億元。

等於前九大公司核貸金額都已破億元，且國壽已接近40億元；九大壽險公司核貸金額預估20日可能就破99億元，目前九家公司核貸金額就占22家壽險公司核貸金額的96％以上。