美國官員曾說，撤軍阿富汗會讓美國政治和軍事高層騰出時間、注意力及一些軍事資產，將重心放在印太。但專家和前官員認為，拜登政府撤軍撤得難看，反而會影響原本目標。

路透社報導，美國歷任總統都在尋求讓美國有更多心力放在中國的目標上，但最後還是被拉回中東。

美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）上月曾宣告，美國外交政策正在發生歷史性改變，會把重心從中東轉移到亞洲。

康貝爾在美國智庫亞洲協會（Asia Society）視訊座談會上表示：「從各種可能性來看，這會很痛苦。我們將在阿富汗等地區看到一些真正的挑戰。」這番直率的評估印證之後的發展，阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）迅速取得政權，引發人道危機。

美國總統拜登政府未能按照計畫快速撤軍，反而被迫派遣數千名軍人到阿富汗，確保美方人員和可能遭到塔利班報復的阿富汗人安全撤離。現場混亂景象已在美國國內掀起政治風暴。

拜登已表示，原定本月31日是撤軍期限，如今可能會延長到撤僑任務完成為止。

此外，美國6月還被迫將美軍唯一部署在亞太地區的航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）移防到中東，協助撤離行動。阿富汗首都喀布爾局勢惡化之際，戰機還從航空母艦起飛，飛到喀布爾上空提供額外保護。

儘管調遣可能只是短期，但必須將航艦從亞太地區調走，已引發外界質疑美國在亞太地區的兵力投射能力。

美國在阿富汗任務未歇，也很可能讓原本該將目光放在中國的高層官員消耗注意力。

智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）國防政策專家塞耶茲（Eric Sayers）說：「國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）現在有阿富汗要管，你覺得他接下來3個月或更久的主要焦點會在哪？」

其他專家警告，阿富汗在塔利班統治下，恐怖組織很可能會在當地東山再起，美國恐怕還是必須以某些方式回歸，就像當時重返伊拉克對抗伊斯蘭國（IS）崛起。

前美國國防部副助理部長、負責阿富汗與巴基斯坦和中亞事務的謝偉森（David Sedney）表示，有美國官員宣稱可以在境外執行反恐任務，根本就是天方夜譚，「任何嚴肅看待反恐的人都不會相信這種說法」，「美國有朝一日將為此付出慘痛代價，另一次911恐攻」。

此外，儘管不少專家迅速駁斥「今日阿富汗，明日台灣」之類的比喻，仍有許多人擔憂美國信譽受到打擊，會破壞拜登讓美國恢復國際領導地位的承諾。

保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）專家成斌（Dean Cheng）說：「（蓋達組織已故首腦）賓拉登（Osama bin Laden）約在2001年說過，這是在證明誰是比較強壯的馬。美國看來只會製造駑馬和騾子，而不是賽馬。」

「台灣和其他東亞國家將會考慮這點。」