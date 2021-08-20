在印控克什米爾地區，原本示威司空見慣，近乎每週都有。但地方人士透露印度直接接管兩年來，靠亂抓人、維安部隊棍棒威嚇與沒收手機等，當地現已噤若寒蟬。

法新社報導，印度幾十年來都在印控克什米爾這一側陳兵超過50萬，對付當地要求獨立或與巴基斯坦合併份子；另一側的區域正是巴控克什米爾。

印度總理莫迪（Narendra Modi）政府2019年8月以落實和平為由，撕毀憲法所賦予印控克什米爾的自治保障，如今印控克什米爾再無當地選出的自治政府，改由新德里所任命的一位副省長來治理。

新德里當局更火速立新法取代舊制，讓當地幾無任何克什米爾籍的員警或高階官僚，而藉調整土地所有權規定以永久改變當地穆斯林為主的人口結構，也激起「屯墾殖民」的批判。

印度兩年來在當地逮捕5000多人，多是根據所謂「公共安全法」，這項法律採「預防性羈押」，允許在未經起訴或審判下監禁兩年。

國際人權聯合會（FIDH）人員羅斯洛（Juliette Rousselot）告訴法新社：「在大多數情況下，預防性羈押不過是用來打壓異己和確保自我審查的工具。」

印度還濫用措辭含糊的反恐法規「預防非法活動法」，以便讓人們在未經審判下可無限期延押。

兩年前印控克什米爾自治被毀、大批印軍預先前來防止當地反彈時，拉菲克（化名）就是上千名遭預防性羈押者之一。他堅信是因參與過抗議不公的示威被捕。現年26歲的拉菲克表示，收押一年讓他「不成人形」。

拉菲克呼應其他十幾個告訴法新社類似境遇的人，稱自己當初與30個人被綁上一架軍機載往離家幾百英里外的監獄，「在獄中有6個月，每天都是整晚被人用強光照著..難以想像是怎麼活過來的」。

拉菲克好歹最後還獲釋。維權人士指出，不少其他克什米爾人仍在印度惡名昭彰的監獄裡受苦。