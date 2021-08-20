民進黨正國會立委今聯合聲明，動滋券、藝Fun券發放兌現以「便利」為原則 加碼振興讓民眾擴大利用；「建議各類振興券面額均應加碼」，才能促進民眾消費意願，擴大產業振興效果。

正國會立委陳秀寳、余天、吳琪銘、陳亭妃、陳瑩、陳歐珀、黃秀芳、莊競程、蔡適應聯合聲明指出，目前各部會正在規劃動滋券、藝Fun券等振興方案，19日傳出體育署擬延用發放400萬張面額500元動滋券，研議改採「先消費後換券」方式，主要將使用在運動場館和設施。而先前藝Fun券發放600元面額約有275萬人受惠，文化部亦表示今年新一波藝Fun券發放金額，將「以不低於去年為原則」。

聲明說，對於新版動滋券研議用於運動場館設施、改採「先消費後換券」，他們理解體育署希望振興方案能讓亟需復甦的運動產業儘量受用。然而優惠措施若不是在民眾消費當下即能利用的話，恐怕降低民眾消費意願。建議參考去年安心旅遊的補助方式，讓民眾事先得知於哪些運動場館和設施消費時即能享有動滋券的折扣優惠，提高民眾主動前往消費的動機。

聲明指出，針對藝Fun券發放金額「以不低於去年為原則」的部分，他們支持藝Fun券金額加碼，並要擴大發放相挺藝文產業。近三個月國內藝文展演活動幾近全數停擺，提高活動的票箱收入是振興藝文產業最直接的方式。

聲明說，因此進一步建議，當民眾訂購展演類活動之票券時，可與實體櫃台或數位平台（如線上訂購或串流付費系統）合作，於一定期間內由文化部再加倍加碼提供更高額的折扣優惠，才能增加民眾在後疫情時代觀賞展演的誘因。

聲明強調，樂見各部會積極針對動滋券、藝Fun券、農遊券等進行相關規劃，我們想提醒各部會的振興方案皆要以「便利」為原則，「讓民眾方便使用、業者方便兌現」，並考量今年內需型產業受疫情嚴重影響，「建議各類振興券面額均應加碼」，才能促進民眾消費意願，擴大產業振興效果。