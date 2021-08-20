好萊塢拿最多片酬的巨星日前公開，竟是靠著《007》系列爆紅的英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig），光是2部《鋒迴路轉》續集就讓他狂賺1億美元(約28億新台幣)，另外巨石強森、李奧納多狄卡皮歐、珍妮佛勞倫斯也都榜上有名，卻不見呼聲最高的湯姆克魯斯。

丹尼爾克雷格以《007》系列的詹姆士龐德一角紅透半邊天，今年他拍攝Netflix《鋒迴路轉》（Knives Out）系列海撈一筆，一躍成為好萊塢億萬俱樂部的一員，而今年10月即將上映的《007：生死交戰》（No time to die），他的片酬也高達2500萬美元（約新台幣7億）。

第二名的巨石強森則是靠著《野蠻遊戲：瘋狂叢林》、《玩命關頭》系列等作品狂賺，新片《叢林奇航》最近才正要上映，不僅如此，亞馬遜冒險新作《Red One》，更可能拿到5000萬美元(約14億新台幣)片酬，而威爾史密斯和丹佐華盛頓的片酬則為4000萬美元(11.2億新台幣)。

除此之外，李奧納多狄卡皮歐和珍妮佛勞倫斯合作Netflix喜劇《Don't Look Up》，男方片酬有3000萬美金(約8.4億新台幣)，女方則是2500萬美金(約7億新台幣)，令人意外的是，湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士：獨行俠》片酬只有1300萬美金(約3.6億新台幣)，儘管落榜但票房分紅也能拿到不少錢。