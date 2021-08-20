「自律是我業績一直維持不錯的關鍵，但我覺得還可以更好！」在永慶房屋一直表現亮眼的經紀人江梓揚說道，謙虛的他面對不同類型的客戶，總是認真傾聽他們的需求，並且站在客戶的角度思考，聚焦需求並提供最專業的建議，也因為這樣贏得許多客戶的信賴，2020創下業績最高紀錄，突破千萬的好成績。

超自律勤做商耕經營人脈 成功獲幸福成家基金肯定

梓揚分享，疫情三級警戒爆發前，幾乎平均每兩天就會到商圈拜訪里長、各社區的管理員及總幹事，商圈許多人都認識他，他也在商圈留下許多足跡、有極高的曝光度，所以當在地的住戶有買賣屋需求第一個就會想到他。

曾經有次梓揚在社區時幫助一位伯伯整理垃圾，並留下一張名片，沒想到隔天就接到一通電話要指名委託梓揚賣房子，原來就是當時的伯伯！他剛好就是該社區的住戶，因為梓揚熱心協助留深刻的印象，相信他是勤奮向上的人，梓揚也順利在兩週內成交完成伯伯的請託，這讓他學習到，不能錯過任何與人互動、經營的機會。

有句名言是，耐心是一切聰明才智的基礎，非常適合用來形容梓揚，同樣的事情有耐心持續做、努力做，就會有收穫，把該做的事情做到120分，保持自律的好習慣，這些日積月累的努力也都反映在梓揚的業績上，讓他在2020年獲得幸福成家基金50萬的肯定，朝買房的目標更靠近一步。

在永慶大家庭裡，同事之間感情深厚，工作上團隊合作，下班後也經常一起聚餐。(圖/永慶房屋提供[疫情前拍攝])

退伍後即加入永慶 彈性工作八小時創造高業績

回想起當初剛退伍後加入永慶的原因，是因為看到保障新人前九個月每月五萬的收入保證，讓他下定決心往房地產業發展，因為比較慢熟的性格，起初的房仲之路並沒有很順遂，第一次成交的時間比其他同期夥伴來的晚，但他不為此感到挫敗，反而更積極向店長、學長虛心學習，也與同期進來的夥伴組成討論小組，分享工作上的訣竅、服務技巧等等，在梓揚持續努力下，績效就像倒吃甘蔗一樣漸漸好起來，且持續穩定成長。

被問到永慶房屋的何種制度對他幫助最大時，梓揚馬上回答，若是新鮮人，最大的幫助是保障前九個月每月五萬收入，因為是全新的領域需要專心學習，有比一般社會新鮮人更高的收入，可以無後顧之憂的工作、學習，對在外租房子的北漂族真的幫助很大！但對於入行已經七年的他來說，彈性工作八小時則是他最喜歡的制度，有別以往房仲業高工時的陋習，彈性工作8小時，讓他不僅有好的生活品質，更可以以最佳精神狀態迎接服務客戶的一天。

彈性工作八小時的制度，讓工作與生活取得完美平衡，還能運動健身維持健康！(圖/永慶房屋提供[疫情前拍攝])

房仲工作開拓個人視野 持續挑戰自我創佳績

對梓揚而言，在永慶工作很有趣，可以認識不同領域的人，同時也拓展自己的視野，不只是房地產，各行各業都可以懂得更多、更廣，也能有自己發揮的舞台，入行七年的他對這份工作的熱情不減反增，即使遇到五月中的疫情三級警戒影響，梓揚依然穩扎穩打做好線上服務，公司提供即時的應變措施，透過線上專人導覽及視訊等方式依然可以進行房屋買賣，加上梓揚細心的服務值得客戶信賴，疫情期間依舊有成交6件物件，未來，也會持續力爭上游，希望業績再創2020年的新高！