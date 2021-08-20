今天在大聯盟場上洋基以7：5擊敗雙城，近期拿下7連勝，近16戰13勝，狀況相當火燙，而且在明星賽後他們一共拿下24勝9敗的戰績，此成績是美聯最佳，原本開季那支疲軟的球隊如今大翻身，目前已超越紅襪成為美聯東區第二，也逐步接近光芒，今天也是他們本季第70勝，目前是70勝52敗。

洋基戰績會改變如此大或許是因交易緣故，在7月31日前他們接連補進遊騎兵重炮賈羅(Joey Gallo) 和小熊2016年奪冠功臣瑞佐(Anthony Rizzo)，這兩個即戰力也在來到洋基後馬上成為先發，打擊表現都不錯，賈羅在洋基出賽21場，貢獻4發全壘打，選到16次保送，瑞佐出賽11場貢獻3轟。

尤其他們又排在第2和第4棒，可以有效與渥特(Luke Voit)、賈吉(Aaron Judge)和史坦頓(Giancarlo Stanton)串聯，加上最近賈吉和史坦頓也都發揮不錯，使得洋基在打擊方面沒有太大問題，昨天新投手希尼(Andrew Heaney)甚至繳出優質表現，一改過去容易挨轟的狀況，為球隊貢獻2勝1敗。

而據《ESPN》數據指出，洋基自去年9月10連勝後，首次繳出7連勝以上表現，明星賽後洋基收下24勝9敗，投手自責分率僅3.23，都是美聯最佳表現，其中從小聯盟叫上來的先發投手吉爾(Luis Gil)表現亮眼，在生涯前3場先發都無失分，創下大聯盟1900年後的空前紀錄，相信之後他還能獲得機會。

今天對雙城洋基派出泰隆(Jameson Taillon)先發，他投了5.1局被敲5安打失掉3分，好在洋基已在第3、4局攻下6分，讓他在第6局退場時免於承擔敗投，接替的投手派羅塔(Wandy Peralta)、布里頓(Zack Britton)、格林(Chad Green)合計投3.2局失2分，仍不穩定，但8局史坦頓再轟出陽春炮，為球隊鞏固勝利。