基隆市長林右昌（左起）、議長蔡旺璉、李姓宗親會理事長李泳亮、文化局長陳靜萍20日下午參加迎斗燈活動。（張穎齊攝）

五倍券爭議延燒，各界認為不如發現金，政院發言人羅秉成卻說，發現金不見得成本比發振興券低，若央行庫存不足，仍是要印鈔成本，藍委洪孟楷轟「直接把5000元轉入民眾帳戶就好」。基隆市長林右昌20日表示，大家不該因政黨立場不同而糾結印製的成本，應關注那些群體沒被照顧到。

林右昌下午2時參加迎斗燈活動表示，不要再糾結這些事，要看什麼對百姓有幫助才重要，政院紓困對不同群體有不同方案，但還是要注意還有無哪些群體仍未被關注到，不過當然還有期待發現金的聲音。

林右昌說，有些5人以下微型企業，之前紓困上資格比較不符，停業的8大行業也不在紓困範圍內，而振興券的意義就是刺激消費，讓老百姓拿來消費，企業、地方政府都有加碼乘數的效應。

「不要衝突！」林右昌強調，不須因政黨立場不同而各執己見，要多思考務實的層面，哪些人沒被照顧，振興、現金不是2選1的狀況，沒什麼好爭執，不要再糾結振興券印製的成本上。

至於雙北不同意家人在外用餐，可共鍋、不用梅花座、不用隔板，林右昌僅說「中央有正式宣布嗎？好像還沒，要等指揮中心下午2時開完記者會。」