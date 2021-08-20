台中市議員陳清龍質疑台中市不同區的道路，有的燙平有的竟只補丁。（盧金足攝）

台中市議員陳清龍抨擊，豐原區中山路東補西補不見燙平，路面品質差。（台中市議員陳清龍提供／盧金足台中傳真）

台中市議員陳清龍不滿連大雅區路況品質看起來很平順的道路，列在燙平專案的順序，都還排在豐原區中山路前面。（台中市議員陳清龍提供／盧金足台中傳真）

台中市府宣示「路平、燈亮、水溝通」，市議員陳清龍20日在質詢時抨擊，台中是台灣第二大城市，補丁竟是道路維護主要方式，質疑「燙平專案」難道把市民當憨人，豐原區中山路東補西補不見燙平，連大雅區的路都已舖好，怒嗆「我是較細漢？」只求表面數字，不在乎市民感受，建設局澄清，燙平工程執行以客觀公正方式逐案審查，並無差別待遇。

陳清龍表示 建設局稱至8月15日已燙平超過750條道路、累計改善超過295公里，「燙平專案」是市政府引以為傲的政策，專案應就跨區且重要的主要道路進行路面重鋪，批評建設局為求業績，竟將地方小型巷弄道路的柏油重鋪也納入燙平專案的績效。

他今日在都發建設水利業務質詢時不以為然地表示，市府放著主要道路不燙平，只平燙小路，一條人車使用頻率高的豐原中山路路面出現龜裂品質，不見市府趕快修復，路無三里平，用路人天天行經，感受在心裡。

同樣是道路卻兩樣情，對議員的質疑，建設局長陳大田解釋，各燙平路段是依實地勘查改善所需經費、現況路面損壞程度、交通流量多寡等因素進行綜合評估，並納入建設局道路評估小組審核。

陳大田進一步說明，燙平工程執行規畫，以客觀公正的方式逐案審查，並無差別待遇。最後的審查結果將各燙平路段評比出輕重緩急，並視建設局經費執行情形，逐案逐年改善，加強道路安全。