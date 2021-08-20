9月將是各學校開學時間，卻傳出境外生至今難以入境，恐影響就學權益，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，手續就依相關手續申請，學校內就依教育部規定，「開放的方向已經定了」，但細節仍待討論。

陳時中說，目前公文正在簽核中馬上就會完成。