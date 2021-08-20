境外生卡關 陳時中：開放的方向已經定了 14:342021/08/20 中時新聞網 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 9月將是各學校開學時間，卻傳出境外生至今難以入境，恐影響就學權益。(陳麒全攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 9月將是各學校開學時間，卻傳出境外生至今難以入境，恐影響就學權益，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，手續就依相關手續申請，學校內就依教育部規定，「開放的方向已經定了」，但細節仍待討論。 陳時中說，目前公文正在簽核中馬上就會完成。 新進教師、代理教師苦等疫苗 陳時中：會如數發下去 傳雙鐵擬取消降載 陳時中：尚未看到相關公文 #境外 #學生 #開學 #開放 #手續 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 卡那卡那富族河祭 珍貴的無形文化資產 11:302021/08/20 寶島 境外生赴教育部貼百張登機證 殷盼盡速開放入境 12:382021/08/20 生活 第六輪高端預約未滿60萬人 下周一首批開打 14:462021/08/20 生活 兒時經典養樂多變身悠遊卡 24日起開放預購 10:382021/08/20 科技 桃園小一生迎開學 可預約參觀學校 04:102021/08/20 地方新聞 遭議員拿梗圖酸「巨嬰巿長」 陳其邁：心情不好也是笑笑的 12:362021/08/20 政治 醫事人員曝等不到防疫津貼 陳時中：已預撥8成款項 14:302021/08/20 生活 餐廳難確認同住家人 陳時中：違規是罰行為人 14:422021/08/20 生活 開學在即 中市瑞城國小快打站未撤 家長好憂心 12:162021/08/20 生活 淡北道路仍被卡 交通部要求再開說明會 新北民代轟：雞蛋挑骨頭 14:092021/08/20 生活 200萬劑BNT 傳中秋節前抵台 04:102021/08/20 財經要聞 生活熱門新聞 北市河濱驚現毒蛇交纏 網驚：附近有更大的母蛇 - 生活 高端疫苗爭議不斷 陳時中：多做對疫情有幫助的事情 - 生活 奧麥斯颱風捲土重來？侵台機率曝光 專家：嚴防劇烈天氣 - 生活 威力彩21.5億獎落誰家？台彩公布：臉上有這特徵中獎率83％ - 生活 侯友宜下令：境外移入新北確診案「全視為Delta 」 嚴管措施曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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