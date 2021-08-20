中華電(2412)今(20)日召開股東會，議程一如既往牛步進行，由於小股東發言踴躍，會議從早上9點開始至中午時仍只進行到報告事項，休息30分鐘後，下午1點繼續進行報告事項。

中華電董事長謝繼茂表示，今年中華電將延續「5G＋轉型」雙軸並進的營運主軸，加速加量建設5G網路，發揮最大頻寬和最佳頻段的優勢，積極拓展5G企業專網，並與企業夥伴合作發展5G＋AIoT智慧應用，共同邁向5G新時代；持續推動「躍升2021轉型計畫」，並落實「以客戶為中心」的經營理念，進行組織轉型，強化個人、家庭、企業客戶、國際等客群經營，持續進行成本優化及提升網路、IT、人才、組織等基礎能力，達成心態、行為與體質的根本性改變，並結合投資與併購，提升競爭力與長期發展優勢。

中華電未來將持續建構SDN新世代網路結合5G網路，提供行動、固網、WiFi的三網齊上隨時高速寬頻服務以及MOD影視等匯流服務；同時將加強投資興建聯外海纜，建構以環太平洋與環東南亞所構成的亞太海纜雙環，推升台灣成為亞太海纜中心；將持續投入技術研發，召募與培育優秀人才，協同策略夥伴建構產業生態系，領航帶動各種新興資通訊服務發展，開拓國內和海外市場，積極掌握後疫情、前瞻2.0建設與全球科技及政經變局等成長契機，推動「協助全民升級，享受智慧生活，促進百業升級，創造數位經濟，達成「智慧生活領導者、數位經濟賦能者」的發展願景。