下周國際新聞事件

8/23　周一 日本8月Jibun銀行採購經理人指數

法國/德國/歐元區/美國 8月Markit採購經理人指數

英國8月Markit/CIPS採購經理人指數

英國8月CBI工業趨勢訂單

美國7月芝加哥聯儲全美商業活動指數

歐元區8月消費者信心

美國7月成屋銷售

8/24　周二 韓國8月消費者信心

德國第2季GDP

美國7月新屋銷售

業績報告：百思買

8/25　周三 美國API原油相關報告

韓國8月企業信心

德國8月IFO企業信心

法國7月就業補助請領申請

英國8月CBI零售銷售

美國7月耐久財訂單

美國EIA原油相關報告

業績報告：Autodesk、賽富時

8/26　周四 韓國央行利率決議

德國9月GFK消費者信心

法國8月企業信心

歐洲央行預告下次利率決議

美國企業第2季獲利

美國第2季GDP

美國初次請領就業補助相關報告

業績報告：惠普、VMware、

8/27 周五 日本8月消費者物價指數

法國8月消費者信心

美國7月個人收支

美國7月躉售庫存量

美國7月個人消費支出物價指數

美國8月密西根大學 通膨預估/消費者信心

《商情》需求不振 國際鐵礦石重挫逾1成
《國際經濟》原物料大漲 日7月CPI卻連3跌
#惠普 #美國 #消費者信心 #法國 #德國