下周國際新聞事件
8/23 周一 日本8月Jibun銀行採購經理人指數
法國/德國/歐元區/美國 8月Markit採購經理人指數
英國8月Markit/CIPS採購經理人指數
英國8月CBI工業趨勢訂單
美國7月芝加哥聯儲全美商業活動指數
歐元區8月消費者信心
美國7月成屋銷售
8/24 周二 韓國8月消費者信心
德國第2季GDP
美國7月新屋銷售
業績報告：百思買
8/25 周三 美國API原油相關報告
韓國8月企業信心
德國8月IFO企業信心
法國7月就業補助請領申請
英國8月CBI零售銷售
美國7月耐久財訂單
美國EIA原油相關報告
業績報告：Autodesk、賽富時
8/26 周四 韓國央行利率決議
德國9月GFK消費者信心
法國8月企業信心
歐洲央行預告下次利率決議
美國企業第2季獲利
美國第2季GDP
美國初次請領就業補助相關報告
業績報告：惠普、VMware、
8/27 周五 日本8月消費者物價指數
法國8月消費者信心
美國7月個人收支
美國7月躉售庫存量
美國7月個人消費支出物價指數
美國8月密西根大學 通膨預估/消費者信心
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