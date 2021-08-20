軌道經濟學加上企業需求，近年帶動整體商用不動產開發量，信義全球資產公司觀察商用不動產建照核發面積，今年上半年六都的總體開發面積約89.5萬坪，雖較去年上半年減少，但仍為近5年上半年的第三高。從縣市別來看，台中市以28.8萬坪拿下今年上半年六都中商用不動產建照核發面積的冠軍縣市。若以細項分類看，上半年以辦公類表現最為亮眼，核發面積25.3萬坪較去年同期成長12%，且為近5年上半年最高。

台中市在高科技產業群聚、公共建設與捷運到位，加上七期市政中心、水湳經貿園區與新興重劃區發展快速下，讓企業商用需求更加活絡，讓台中市今年上半年商用不動產總開發面積來到28.8萬坪，較去年同期成長32%，在七期商辦交易有亮眼表現下，建商也更有信心開發商辦，上半年又以辦公類開發面積增加最多，來到11.5萬坪，較去年同期成長近500%。新北市則在三環六線交通建設帶動人口與產業移入，看準此龐大的消費娛樂需求潛力，帶動了商場的開發建設，上半年商業類建照核發面積達5.5萬坪，與去年同期成長近400%，像是三井林口Outlet第二期在今年上半年取得建照，預計2024年完工。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，經濟部「投資台灣三大方案」截至8月中已吸引966家企業，高達1.3兆資金投入，包含台商回台、根留台灣企業、中小型企業等加碼投資踴躍，這都帶來企業對工廠、辦公很強的實質需求，此外各區域在就業與居住人口增加下衍生強勁消費需求，也讓商場開發業者看好未來市場積極布局，今年上半年台中市的辦公類、以及新北市的商業類(含商場、旅館、遊樂場)建照核發面積可看到明顯亮眼成長。

總經理柯宏安表示，建照核發可看出產業與建商對於外來布局態度，前兩年在中美貿易戰與國外疫情嚴重下，企業回流布局強勁帶動商用不動產開發快速成長，而今年受國內疫情影響，開發商近二個月在風險考量下，開發策略上是有所觀望與遞延，讓上半年開發面積較去年相對低許多，但相較疫情前，仍屬成長趨勢。不過，以目前產業基礎雄厚，加上政府積極推動公共建設，且7月起商用不動產交易也看到回溫跡象，若本土疫情能穩定控制，下半年各產業與建商應仍會持續投入對商用不動產的開發。