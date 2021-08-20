金門畜試所圈養的馬匹依外型推估為福建晉江馬，平均身高介於1米2~1米3之間。（李金生攝）

該所在今年3月採取公、私協力方式，將10餘匹圈養的野馬馴化成家馬。（李金生攝）

金門縣畜試所結合民間馴養10餘匹馬，預定配合9月疫情若持續緩和，將開放遊憩觀光體驗，期待成為當地新旅遊項目，重現昔日「牧馬場」軍民馳騁草原跑道，躍馬金門的美好時光。

縣畜試所的前身是1960年設立的「金門縣牧馬場」，當時主要用以改良地區騾馬品種並輔導民間繁殖生產，做為軍事、農耕、交通等多用途，後來隨戰地政務解除、飼養人力凋零而日漸式微。但發黃老照片中的騎馬身影，卻是軍民的共同回憶，讓不少人念念不忘。

馬隻每天至少要在野外奔馳20分鐘，保持最佳體能和體態。（李金生攝）

縣府建設處今天派員到畜試所勘查跑馬場施工品質。（李金生攝）

該所在今年3月採取公、私協力方式，聘請地區具40年豐富經驗的莒光樓馬場馴馬師陳德上、周世勳指導年輕員工陳立軒、陳文哲、鄭郁舜等人，運用專業照顧將10餘匹圈養的野馬馴化成家馬，連所長陳家輝也學會騎馬基本工夫。

縣畜產試所的馬匹屬輕型馬種，適合騎乘、拉車，但不適用於賽馬或馬術障礙賽。（李金生攝）

陳家輝所長表示，跑馬場初期以觀光體驗為主，未來則規畫加入教學活動。（李金生攝）

陳家輝說明，目前所內馬匹品種已不可考，只能依外型推估為福建晉江馬，平均身高介於1米2~1米3之間，與人相比較為矮小。由於長期飼養在熱帶季風氣候區的環境，成為能抗高溫、高濕的特殊品種，適應農區的多種用途，如騎乘、拉車、水田旱地耕作及墊欄、積肥等，而且耐粗飼，抗病力強。但不適用於賽馬或做為馬術障礙馬，屬於輕型馬種。

該所未來除就原有馬匹持續做好保種、育種工作外，也規畫再引進新品種種馬，進行品種改良，並且逐年改善畜牧環境、飼養管理技術，讓馬場成為具觀光休閒、馬術教學的地方。

陳家輝所長表示，該所在2019年向中央爭取經費2000餘萬元，興建1座全長約300米的跑馬場，預定配合9月若疫情持續緩和對外開放，初期以觀光體驗為主，未來則規畫加入教學活動，希望讓鄉親和觀光客多了1處遊憩的好地方。