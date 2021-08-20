建國國小綜合活動中心及教室新建工程終於開工，圖為示意圖。（學校提供／陳淑娥台中傳真）

建國國小綜合活動中心及教室新建工程終於開工，圖為示意圖。（學校提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水區建國小長期以來一直沒有綜合活動中心，市議長張清照爭取8000多萬元經費，工程終於順利發包施工，預計2023年4月可完工，校方代表特地前往議長服務處致意。

建國國小綜合活動中心及教室今天開工，因目前為防疫期間，沒有舉行開工儀式，校方總務處主任林青松及施工代表，特地一起到張議長服務處致意，由主任王炤銘接待。

林青松指出，建國國小校史60年，一直沒有綜合活動中心，為了讓學生有室內集會和運動空間，加上教室不夠使用，特別請託張議長出面爭取補助經費，感謝盧秀燕市長及張議長願意大手筆給校方超過7成工程經費，真的相當難得，讓學校夢想成真，可見他們非常重視教育發展且不遺餘力。

王炤銘表示，張議長非常重視教育發展及地方建設，祝福學校的工程早日完工，讓學生開心上課學習。

這項工程總經費計1億1600多萬元，張清照大力向市府爭取8200多萬元預算，超過總經費7成，其餘3300多萬元由中央補助，預計2023年4月完工。

建國國小預計興建綜合活動中心面積400坪，可以集會，也可以做多功能球場使用，讓學生在下雨天也有活動空間；至於新建教室大樓規劃12間新穎教室，營造優質健康的學習環境。