中央流行疫情指揮中心擬開放同住家人可以共鍋，但有餐廳擔心難確認是否為同住家人，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，同桌共鍋家人會在指引中修正，同住家人如果未與同住家人共餐，違規處分是處分行為人不是處分餐廳，就像餐廳的裝潢一樣，客人不能叫餐廳改裝潢，但如果餐廳自主權加嚴會尊重。

至於傳出有公司濫用資料查詢員工有無接種疫苗，對此，陳時中說，如果使用不當，可以依個資法提告。