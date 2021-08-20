（美元指數20日來到93.53，突破9個月來的新高。圖／STOCKQ）

美元指數連日表態挺升，迫使非美貨幣倒地一片，新台幣對美元匯率在19日重貶至27.969元之後，20日盤勢仍然偏貶，全日呈現28元以上的價位，極少時間受進出口商即時調節而觸碰到27.99元，估計20日收盤將再創近周來的新低價。

瑞銀財富管理20日指出，美元指數創下9個月新高紀錄，昨天已進一步突破93.5，市場盛傳美國聯準會今年內可能開始縮減買債規模的消息，刺激了美元走升，英鎊及澳幣都走貶明顯，單日貶幅超過0.7％及1％，20日繼續走貶，對美元匯率最低分別達1.3628及 0.713美元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室 (CIO)指出，市場擔憂需求前景疲軟，進一步促成美元走強，大宗商品價格近日來也顯著承壓，布蘭特油價19日已連續第6日下跌至66.4美元/桶，呈現2020年2月以來最長的跌勢，20日盤中價格僅些微挺住在66.68 美元/桶。隨著全球出行活動持續改善，而石油供給增長相對落後，瑞銀CIO認為，明年前石油市場維持供不應求，支持油價在未來6個月回升至75美元/桶或以上。

美元挺強的氣勢，會持續多久？成為市場關切的焦點。瑞銀CIO認為，美國聯準會的縮債計劃並不清晰，目前仍保持對美元的中性看法，需注意的是，美元在2022年將呈現升值的態勢。隨著全球經濟逐步重啟，英國及加拿大等央行也許先行收緊政策，對英鎊及加元構成支持，但日圓及瑞士法郎等避險貨幣面對的下行壓力，估測將面臨較大的挑戰。