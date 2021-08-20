中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，要求雙鐵降載，但近期傳出交通部要取消降載，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，取消降載還沒看到相關的公文，至於如果觀光列車為專屬餐車飲食就跟餐廳內用規範一樣。

現行長照機構仍嚴格限制訪客，陳時中提及，雙北還是中高風險區，因此較嚴格，目前看起來趨勢是一定的，雙北雖然持續有案例但很少，會隨著降低風險會開放探視的時間與人數。