傳雙鐵擬取消降載 陳時中：尚未看到相關公文 14:462021/08/20 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳雙鐵擬取消降載，陳時中表示，目前還沒有看到相關的公文。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，要求雙鐵降載，但近期傳出交通部要取消降載，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，取消降載還沒看到相關的公文，至於如果觀光列車為專屬餐車飲食就跟餐廳內用規範一樣。 現行長照機構仍嚴格限制訪客，陳時中提及，雙北還是中高風險區，因此較嚴格，目前看起來趨勢是一定的，雙北雖然持續有案例但很少，會隨著降低風險會開放探視的時間與人數。 陳其邁執政將滿一週年 港媒關注到一現象 新進教師、代理教師苦等疫苗 陳時中：會如數發下去 #雙鐵 #降載 #公文 #陳時中 #交通部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立委考察淡北道路進度 新北盼中央盡速核撥40億補助款 12:302021/08/20 生活 強制接管南鐵最後一戶挨轟「搶民宅」 中工處：考量工程進行 10:202021/08/20 社會 境外生赴教育部貼百張登機證 殷盼盡速開放入境 12:382021/08/20 生活 境外生卡關 陳時中：開放的方向已經定了 14:342021/08/20 生活 餐廳難確認同住家人 陳時中：違規是罰行為人 14:422021/08/20 生活 南鐵最後釘子戶黃春香拄杖被架出 中工處接管殘屋 05:182021/08/20 社會 北市開學前訂隔板標準 遭轟慢半拍 04:102021/08/20 地方新聞 1分鐘讀財經》台股慘殺1600點 爆公股操盤手接獲高層call訊 08:282021/08/20 財經 航權遭熔斷限縮 美對等反制中國 04:102021/08/20 焦點新聞 醫事人員曝等不到防疫津貼 陳時中：已預撥8成款項 14:302021/08/20 生活 內外資集體降評 大摩棄守多頭 04:102021/08/20 財經要聞 生活熱門新聞 北市河濱驚現毒蛇交纏 網驚：附近有更大的母蛇 - 生活 高端疫苗爭議不斷 陳時中：多做對疫情有幫助的事情 - 生活 奧麥斯颱風捲土重來？侵台機率曝光 專家：嚴防劇烈天氣 - 生活 威力彩21.5億獎落誰家？台彩公布：臉上有這特徵中獎率83％ - 生活 侯友宜下令：境外移入新北確診案「全視為Delta 」 嚴管措施曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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