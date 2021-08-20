國內疫苗接種人次昨天終於突破千萬，疫苗人口涵蓋率也即將突破40％。另外，第六輪高端疫苗即將在下周一（23日）開打，今天中午預約截止，共計59萬9613人完成預約，佔符合資格人數的66.61％，

第六輪高端疫苗原本開放36歲以上民眾預約，共有41萬9220人完成預約，中央流行疫情指揮中心增加開放20至35歲民眾預約，已於今天中午截止，共有18萬0393人完成預約。

由於目前食藥署共通過61.4萬劑高端疫苗的封緘檢驗，指揮官陳時中指出，目前預約的人數剛好是已經確定可以使用的量；如果確定封緘檢驗數有增加，會針對8月13日以後意願登記的5萬多位民眾，增加開放預約。

指揮中心表示，第六輪高端疫苗將在8月23日至8月29日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

另外，國內疫苗接種人次突破千萬。陳時中表示，昨天接種人次約2.4萬，目前疫苗人口涵蓋率39.49％，劑次人口比42.67％。