譽為「台灣電影教父」的導演李行，昨(19日)晚間心肺衰竭病逝台北，享耆壽91歲，曾得過金馬3次最佳導演和1座終身成就獎，成就讓後輩望塵莫及，不過，他在心中其實仍藏著兩件遺憾的事未完成。

李行執導作品有7部獲得金馬獎最佳劇情片，其中《養鴨人家》、《秋決》和《汪洋中的一條船》3作品，更拿下金馬獎最佳導演，並於1995年奪下終身成就獎，在影壇有舉足輕重的地位，不過他心中卻有兩大遺憾始終未完成，其一是去年過生日時，曾感慨表示大陸決定不參加金馬獎一事，雖然台灣照舊舉辦，但礙於新冠肺炎肆虐全球，即便想參加也無法出席。

其二，就是他1972年執導的電影《秋決》，雖然當年橫掃金馬獎《最佳劇情片》、《最佳導演》、《最佳男主角》、《最佳女配角》、《彩色攝影獎》等5項大獎，但原定要找歐威演出男主角，可惜對方英年早逝，原作者也已經逝世，讓他感慨表示：「我今生今世也拍不了，以後在我的墓碑上可以寫『跪在火燙的的石板上籌備中』。」透露出心中些許遺憾。

導演李行堪稱台灣電影史上教父級人物，跟他合作得獎的影帝影后包括秦漢、林鳳嬌、歐威、葛香亭、崔福生等人，不僅知名導演侯孝賢曾是他的編劇和副導，知名導演兼演員張艾嘉，更憑著演出他執導的《碧雲天》奪下第一座金馬女配角獎，雖然成就非凡，但他依舊謙虛表示：「我對電影是無私的，我做電影不是為我自己，是要把電影做好，是為了整體的電影的成功，不是為了個人在電影裡面的成功。」