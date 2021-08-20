「我雖然起步比別人晚，但是我還想和大家一樣厲害！」即將進入樟湖國中一年級就讀的子維這麼說，原本英語程度不好，字母不熟悉、發音搞不清楚，但經過努力，現在他已經在各項小測驗中拿到滿分，而且勇於以英文問老師問題。

新北市坪林國中、新竹縣峨眉國中、雲林樟湖國中小及花蓮三民國中等4所公辦民營學校（KIST聯盟），在誠致基金會的支持下，透過致理科大講座教授陳超明團隊策畫，以「培養學生自主學習、自然發音、繪本學習、英文授課」為主軸，展開從7月26日到8月20日連續四周，一周五天，每天從早上到下午，三段30分鐘密集課程。

陳超明引進企業界E-coaching 的訓練模式，從定位學生（前測）、設定訓練目標（量身訂做）到內化學習（嬰兒式引導），訓練這批即將放棄英語學習的學生，發掘自己潛能，建立與大學伴的信任關係，引發學習動機、完成自己設定的目標。

大學伴跟小學伴透過線上，展開艱辛的英文輔導課程。36位大學生輔導72位國一、二生，分AB兩組，一對一的線上家教，以企業界教練（e-coaching）模式，進行魔鬼訓練營，見證學生學習毅力！

今天四校線上聯合結業式上，樟湖國中的吳元翰利用英文繞口令，表現發音潛力；坪林國中的謝承樺現場幫電影《寵物當家2》配音；三民國中李莉雲高唱Katie Sky 的「Monsters」-I see your monsters I see your pain (我看見你心中的獸，我了解你的傷痛) ，唱出自己內心的聲音，優美發音及歌聲，令人讚賞。

看完結業式及成果展，誠致基金會執行長吳明柱表示：除了看到偏鄉孩子學習熱誠，也看到大學生在學習歷程中的投入。從後測成績中，可以看出四個學校有幾乎有8成以上學生完成國小單字拼寫能力；63％-75％ 達到七年級英文的水準（大約國中會考B級程度）；接近8成同學覺得自己英文進步了；9成學生都說自己喜歡大學生上課。