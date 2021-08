「我雖然起步比別人晚,但是我還想和大家一樣厲害!」即將進入樟湖國中一年級就讀的子維這麼說,原本英語程度不好,字母不熟悉、發音搞不清楚,但經過努力,現在他已經在各項小測驗中拿到滿分,而且勇於以英文問老師問題。

新北市坪林國中、新竹縣峨眉國中、雲林樟湖國中小及花蓮三民國中等4所公辦民營學校(KIST聯盟),在誠致基金會的支持下,透過致理科大講座教授陳超明團隊策畫,以「培養學生自主學習、自然發音、繪本學習、英文授課」為主軸,展開從7月26日到8月20日連續四周,一周五天,每天從早上到下午,三段30分鐘密集課程。

陳超明引進企業界E-coaching 的訓練模式,從定位學生(前測)、設定訓練目標(量身訂做)到內化學習(嬰兒式引導),訓練這批即將放棄英語學習的學生,發掘自己潛能,建立與大學伴的信任關係,引發學習動機、完成自己設定的目標。

大學伴跟小學伴透過線上,展開艱辛的英文輔導課程。36位大學生輔導72位國一、二生,分AB兩組,一對一的線上家教,以企業界教練(e-coaching)模式,進行魔鬼訓練營,見證學生學習毅力!

今天四校線上聯合結業式上,樟湖國中的吳元翰利用英文繞口令,表現發音潛力;坪林國中的謝承樺現場幫電影《寵物當家2》配音;三民國中李莉雲高唱Katie Sky 的「Monsters」-I see your monsters I see your pain (我看見你心中的獸,我了解你的傷痛) ,唱出自己內心的聲音,優美發音及歌聲,令人讚賞。

看完結業式及成果展,誠致基金會執行長吳明柱表示:除了看到偏鄉孩子學習熱誠,也看到大學生在學習歷程中的投入。從後測成績中,可以看出四個學校有幾乎有8成以上學生完成國小單字拼寫能力;63%-75% 達到七年級英文的水準(大約國中會考B級程度);接近8成同學覺得自己英文進步了;9成學生都說自己喜歡大學生上課。