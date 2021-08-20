【LIVE直播】 侯友宜最新說明｜2021.08.20

新北今日新增3例本土確診，居全台之冠，而新北已維持個位數確診多時，新北市市長侯友宜今日指出，面對來勢洶洶的變種病毒，已向新北市所有醫院下令，即日起針對新北的境外移入個案，在病毒定序確認之前，一律視為Delta病毒，須採陰2次才能出院。

侯友宜今日於疫情記者會上表示，新增3例，來自於三重、新莊、林口，分別為2例新增個案，1例為居隔轉陽。針對今日確診個案，居隔轉陽案例為三重，為北市職場於10日有確診個案，被匡列居隔中陰轉陽確診，感染源明確；另外一例為林口，18日身體不適去亞東醫院就診，經PCR篩檢確診，CT值為26.6，感染源疑似為朋友的同事中有確診個案，目前此案被匡列的家屬PCR均呈陰性；最後一例為新莊個案，是18日前往輔大醫院就醫，PCR採檢確診，CT值33非常高，看起來是舊案並不具傳染力，仍在追查感染源中。

針對中央流行疫情指揮中心今公布最新境外移入定序結果，過去一周發現12例變種病毒個案全是Delta病毒。侯友宜說，台灣面對這個病毒來勢洶洶，新北將用最高標準看待，已向轄內醫院下令，若有境外陽性個案一律視為Delta病毒，在基因定序尚未出來前，必須篩檢兩次陰性才能出院，一個都不能疏忽。

指揮中心指出，國內今新增9例新冠肺炎確定病例，分別為6例本土及3例境外移入，本土個案來自雙北及彰化，確診個案中新增1例死亡。另台電大樓群聚案昨日已經完成2019人PCR檢驗，目前均為陰性，其餘58人檢驗中。

6例本土病例為4例男性、2例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，其中3例發病日為今年8月18日、餘3例為無症狀感染。個案分布為新北市3例、臺北市2例及彰化縣1例；其中2例為已知感染源、2例關聯不明、2例疫調中。