全民爭打疫苗，小心別打錯了！民進黨市議員蔡耀頡、賴佳微、江肇國20日指出，網友在網路Dcard爆料，一名媽媽至台中市一家衛生所施打莫德納疫苗，施打前被3次告知是打莫德納，但接種完竟驚覺錯打成AZ，怒批疫苗成份不同，且有些人對於不同的疫苗會產生不同反應，市府非常嚴重的疏失，衛生局表示，誤取疫苗接種的是三名教師，第一時間立即向三位教師說明並致歉，持續關心三位教師施打後身體健康情形，對失職人員將依規議處。

民進黨市議員痛批市府，疫苗成份不同，有些人對於不同的疫苗可能會產生不同的過敏反應，若情況屬實，這是市府非常嚴重的疏失。另外該AZ疫苗的效期與安全性是否無虞？議員們要求市府說明清楚。

蔡耀頡表示，台中市不到一個月前才發生衛生所遺失兩罐疫苗的離譜事件。若媒體報導屬實，市府對疫苗施打管控和調度流程絕對有嚴重瑕疵。市府應該深切檢討疫苗配發及施打流程，調查是否有人謀不臧的狀況。

賴佳微說，依根民眾於文章內所述，這批疫苗是要退回給中央的，而就這樣隨便被打在民眾身上，螺絲鬆的完全不可思議。另外更重要的問題在於究竟疫苗是否還在效期內？保存是否都完全無虞？會不會對民眾的身體出現危害？若這些指控都屬實，台中市政府應該清楚的說明，並向當事人鄭重的道歉，並給予當事民眾補償。

江肇國批評，日前三級警戒，市長每天舉行防疫記者會，即便台中連續數天沒有確診數，也總是搶在鏡頭前「刷存在」，但遇到問題卻總推託疫苗不足、中央指示不明等一再怪中央。今天發生疫苗施打錯誤，在網路上造成轟動，也讓民眾感到恐慌，到現在還不見市府說明，市府做事態度真的讓人感到荒謬與無奈。

衛生局表示，太平衛生所日前為教師開設疫苗接種專診，當日原計畫提供莫德納疫苗，但衛生所人員誤取AZ疫苗為三位教師進行第一劑接種，衛生所除第一時間立即向三位教師說明並致歉，也將持續關心三位教師施打後身體健康情形。

對於此案疏失，市府責無旁貸，將要求衛生所加強內部接種流程檢討改善，務必落實三讀五對，及針對不同疫苗分區管理，以提供民眾安心的接種服務。對於失職人員將依規議處，並全力提供當事人必要協助。