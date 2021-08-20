美國聯邦貿易委員會（FTC）重新出擊，周四再度對臉書提出反托拉斯訴訟，修改後的訴狀增加更多指控該社群媒體巨頭擊潰或買斷對手的相關細節，並再度要求法官命令臉書出售Instagram和WhatsApp。

美國聯邦貿易委員會重擬的書狀多達80頁，內容較先前的版本增加許多，並增列一些數據佐證該委員會指控臉書壟斷社群媒體市場的論點。

聯邦貿易委員會以3票對2票符合政黨政策路線的投票結果，通過了重新提出訴訟的決議，並拒絕臉書要聯邦貿易委員會主席Lina Khan迴避的請求。Khan仍將參與這次對臉書重新提出的法律戰。

聯邦貿易委員會並再度要求法院命令臉書出售在2012年以10億美元收購的Instagram，以及在2014年以190億美元收購的WhatsApp。

在新聞稿的標題中，該委員會直接點出本案核心，指控臉書以『買了或埋了』（buy or bury）的非法策略壓制競爭」。

臉書表示將繼續對抗這起訴訟。該公司發言人表示：「不幸的是，儘管法院已經駁回指控，並做出其指控缺乏依據的結論，但聯邦貿易委員會仍選擇繼續這場毫無價值的訴訟。多年前我們對Instagram和WhatsApp進行的收購是通過審查並獲得批准的，我們平台的政策是合法的」。

美國FTC不願放棄地卯上臉書，是該監管機構這幾十年來對一家科技公司發起的最大挑戰之一，在華盛頓當局有意處理大型科技公司龐大的市場力量之際，本案受到高度關注。

美國哥倫比亞特區地方法院法官James Boasberg今年6月做出裁定，判決聯邦貿易委員會去年12月提交的原案，無法提出證據證明臉書在社群網路市場掌控壟斷權。