退輔會今天上午舉行財團法人榮民榮眷基金會榮民子女國外求學菁英圓夢計畫補助金頒贈典禮，共計有24位受贈同學及家長代表出席與會。退輔會主委馮世寬致詞時感性地對同學們說，退輔會就是你們第二個家，是你們的後盾，更勉勵大家在接受獎助的同時，也能努力向學，勇敢築夢，將來能學有所成，能報效社會國家，為我們國家創造更加美好的未來。

退輔會表示，今年榮民子女國外求學菁英圓夢計畫核定正額博士2名、碩士2名，共計四名，每人獎助金50萬元；學士1名，獎助金40萬元；博、碩士增額7名，每人獎助金25萬元，合計12名，發放獎助金額415萬元。本次獲獎助的同學，所就讀學校6名在美國，3名在英國，義大利、韓國及日本各1名，均為國外一流學府。

榮民榮眷基金會強調，此一計畫是為鼓勵清寒榮民(遺眷)子女努力向學，立足台灣，走向世界，針對就讀國內高中、大學，並申請獲得國外一流學府入學資格之清寒榮民(遺眷)子女，給予一次性專案獎助，期能減輕渠等於國外求學期間之生活壓力，專注於學習，並順利完成學業。

頒贈典禮中，第一屆接受基金會獎助遠赴西班牙留學的何佳恩同學特別出席現身說法，除感謝輔導會與基金會的幫助，減輕她在國外求學的負擔外，也與即將出國的同學們分享國外學習的點點滴滴。即將赴美攻讀博士的盧曉穎同學，也代表全體接受獎助同學表達謝忱。