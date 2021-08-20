因民眾抗爭延宕多年的板橋浮洲都市計畫，新北市城鄉局與地方多次會談溝通討論，今通過新北市都市計畫委員會審議，將提送內政部都市計畫委員會審議，通過後將啟動區段徵收作業，翻轉浮洲市容。

板橋浮洲都市計畫面積共計278.50公頃，修正後計畫內容區段徵收範圍面積103.29公頃，透過整體開發預計取得公共設施用地共58.54公頃，其中包括9.69公頃的公園、綠地、廣場等開放空間類型的公共設施，並配合板泰輕軌重大建設規劃預留場站、路線用地，期望提升板橋浮洲地區生活環境品質及提供便捷的交通系統。

新北市城鄉發展局長黃國峰表示，板橋浮洲通檢計畫於2019年重新啟動，並提出修正方案內容，更多次召開地方座談會向持續關心地方發展的議員、里長及民眾說明溝通調整規劃內容，自再行公開展覽迄今共召開13次新北市都市計畫委員會專案小組會議，期間也安排陳情人參與會議表達陳情意見。

黃國峰說，至於民眾關心的大觀路一段28及29巷社區排除區段徵收範圍、道路系統調整減少拆遷、古蹟與宗教信仰保存及既有工廠輔導等相關議題，新北市都委會也已與民眾達成初步共識。