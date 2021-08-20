柯文哲最新說明

北市開學規劃。

北市多元彈性教學模式組。

北市說明台電大樓群聚感染案。

指揮中心今(20日)宣布，新增6例本土病例，個案分布為新北市3例、台北市2例及彰化縣1例，至於8月13日至19日境外移入個案基因定序，有12例確診全都染上Delta變種病毒。台北市長柯文哲今在記者會中提出相關說明。

關於行政院說發現金不見得成本低，若央行庫存不足，仍要印鈔成本一事，柯文哲說，講的人的智商檢查一下，振興券是一次用，鈔票是毀壞才會壞掉，這是非對錯很清楚，可以辯護，不要找一看就不對的理由。

柯文哲今說明，今天大安區新增兩例確診者，當中有一例是確診者小孩，在隔離期間做PCR確診，算是已知感染源，另一位確診者是不明感染源。他說，因為現在人流變大，發現辦公大樓是一大問題，這段期間覺得居家辦公不影響效率，恐怕還是居家辦公。

這幾天大家關心台電大樓群聚感染案，柯文哲說明，7/23有一例確診，有清楚感染源，沒有傳染開來，8/11又發現一個確診，是在不同層樓，有明確感染源，8/11抓到一個確診，8/16也發現一個，看起來7/23跟8/11沒有關係，8/11跟8/26大概就有關係。

9/1即將開學，柯文哲說，以目前疫情狀況原則上不用線上線下分流，但要有大原則，三級疫情警戒就停課，介於二至三級之間為遠距教學和分組到校，第一到二級則為實體到校為主，採線上學習。

被問及指揮官陳時中跟醫福會執行長王必勝有到台電視察，沒通知北市府，黃珊珊表示，台電第一時間都是由中正區跟衛生局同仁處理，也通報中央防疫醫師，匡列隔離都由我們完成，中央很關心到台電，有無通知並不重要，台電也是中央轄管，下來關心很正常，像是環南也是一樣。

新進教師和教師未施打疫苗，副市長蔡炳坤表示，教育局有完全掌握各級學校需求，整個統計幼兒園到高中職等，大約還有一萬名需求希望接種疫苗，都要報到教育部，也有專款補助給學校購買物資、快篩劑。

行政院前發言人丁怡銘因牛肉麵失言風波被控違反《食安法》獲不起訴，柯文哲說，「丁丁是一個人才，是一個傷害無辜店家人才，我問你啦，不起訴書的內容平常有公開嗎?把內容洩漏給特定媒體，請問要替自己漂白還是報復店家?就算以前吃過萊劑飼料也代謝掉，進口台灣是符合台灣標準，所以以前第一次開記者會可說不是故意的，那這一次呢？」