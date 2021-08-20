上市櫃股票公司、電動車車用充電椿大廠飛宏科技研發部張姓副理，2019年間涉嫌假借公務名義，要求下屬上傳公司機密到其私設的網路伺服器，取得大陸相關產業公司聘用通知後，有意將機密帶往大陸，20日桃檢偵查終結依違反營業祕密法起訴。

檢方指出，台北市調查處提報飛宏科技有員工，疑似違反營業祕密法。檢方隨即指派企業犯罪專組檢察官薛全晉指揮偵辦，經由飛宏公司配合進行內部資訊安全清查，發現研發部張姓副理2019年7月至2021年4月間，違背與公司簽署的智慧財產權保密協議書及公司內部資訊安全規範，未經公司授權或同意，假借公務名義要求下屬上傳內部營業秘密資訊到私設的網路伺服器。

檢方還發現，張姓副理已經取得大陸地區相關產業公司之聘用通知，有意於今年5月將取得營業祕密帶往大陸任職所用，檢方隨即指揮專案小組4月20日前往搜索、拘提，並聲押獲准，檢方20日起訴依涉嫌違反營業秘密法第13條之2第 1 項之意圖在大陸地區使用而犯擅自重製或其他不正方法而取得營業祕密罪等罪嫌，對其提起公訴。