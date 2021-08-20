富邦金(2881)今法說會，公司宣布規畫500億元現金增資，包含300億普通股及200億特別股，該增資案在8月2日經主管機關核准，預計8月底訂價，原股東預計9月中至10月中繳款、10月底完成募集。在合併進度方面，富邦金已取得55.76%日盛金股權(截至6月底)，經雙方董事會、臨時股東會通過及主管機關核准，規畫於2022年第一季完成100%合併。

富邦金總經理韓蔚廷表示，今年除權預計會在9月上旬，而公司也會維持中長期股息發放率在40~50%左右。

富邦金控並已於本月10日公布7月份自結稅後淨利185.88億元，累計今年前7月稅後淨利1061.84億元，每股盈餘為10.1元，穩居金控獲利王，金控總資產更首度突破10兆元大關。

富邦金今年上半年整體資產年成長12.8%，6月底總資產逾9.99兆，創下歷史新高，淨值年成長41.3%達8419億，普通股每股淨值75.01元創新高。ROA為1.86%，ROE為21.83%。富邦金2021年上半年稅後淨利達876億元，年增134.9%，每股盈餘8.28元，居業界第一。

富邦金的2大獲利引擎富邦人壽和北富銀，今年上半年富邦人壽獲利的貢獻高達75%。

富邦銀上半年稅後淨利為93.87億元，和去年同期持平，H1放款年增9.5%，淨利息收入較同期成長5.9%，信用卡有效卡數及簽帳金額市占率提升，有效卡月簽帳金額維持前五大發卡行第一；新加坡分行獲MAS核准財管業務，持續拓建大中華財富管理平台。北富銀數位平台客戶達210萬戶年成長24%，交易量年成長44%；LINE官方帳號好友數達570萬、年增29%。

富邦人壽2021年上半年稅後淨利為656億，較去年同期增加180.5%，初年度保費、續年度保費及初年度等價保費均位居業界第二，資本利得優異表現及避險成本改善，避險後投資報酬率較去年同期增加177bps，2021年6月底淨值達5762億，創歷史新高。富邦現代人壽6月完成現金增資，富邦人壽持股比例達77%。