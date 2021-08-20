由於貸款成本不高、供應面不足以及想要換住大坪數等種種不同原因，原本已經非常不平易近人的英國房價，預測在未來幾年可望再更上一層樓。

與全球各國類似，過去這17個月，數百萬英國人因疫情得居家辦公，不能外出上班外，也不能隨意到處去旅行。被迫待在家，花錢機會也跟著減少，有些人甚至還兼好幾分差來增加收入。手邊閒錢變多之下，因為大部分時間都要在家裡，所以很多人就萌生意念想要找個大一點的房子，遠端上班時也會比較舒服。

英國房仲業者指出，2020年從疫情爆發時，買屋需求就漸漸出現變化，大坪數物件慢慢成為新寵，所以這種市場需求絕不是一時興起。同時，需求大增下，供應面愈來愈吃緊。

除了個人需求外，當然，金錢才是大部分購屋族主要會考量的因素。全球經濟成長被新冠疫情侵蝕，英國央行也無法免俗地將利率降至0.1%歷史新低紀錄。同時，也砸下大筆英磅來買回債券，創造市場熱錢淹腳目的環境。

英國房仲直言，低廉的借貸成本讓房價跌不下來，同時，更是購屋價格上漲的主因之一。若參考過去10多年低利與房價之間的關聯性，就會發現錢的取得成本愈低，房價就會愈貴。

不過，沒有天天都是過年的。雖然英國央行可能要等到2023年才會升息，但一些經濟學者專家卻認為，緊縮銀根的時間應該不會拖這麼久。英國房仲介也怕央行一旦宣布升息，市場熱錢將會退去不見。

話雖如此，多數房產專家還是預測，2021年的英國房價可望漲6%，2022年再漲3.5%，到了2023年又再漲3%，遠遠超過通貨膨脹率。5月份曾做過類似調查，旦當時對英國未來房價並沒有如此樂觀。至於在物價貴爆的倫敦，預計2021年房價可望漲2.8%，2022年再漲2.5%，至於2023年還再漲2.4%。

英國房仲業者補充，市場需求以及低貸款利率都在推升房價，在這種情況下，苦的是首購族，尤其是領死薪水的上班民眾。

根據房產網站Rightmove統計，8月英國平均房價大概為33.7萬英鎊，約46.2萬美元，是英國上班族平均薪資的10倍以上。由於再怎麼調薪都不太可能跟上房價上漲速度，因此，一般人在英國買屋揹`貸款的還債壓力，也正與日俱增中。