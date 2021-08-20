城鄉差距日益擴大，偏鄉學校資源普遍不足，彰化家扶啟動學校暨社區認養，投入資源為偏鄉孩童創造更多元的培育機會。（家扶提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣二林鎮新生國小六年級小朋友，為了籌措畢旅經費親手彩繪帽子、衣服，還有抱枕，好不容易籌到經費卻遇疫情攪局，師生考慮後把經費捐給彰化家扶及喜樂保育院，提供給更需要的人；而城鄉差距日益擴大，偏鄉學校資源普遍不足，彰化家扶啟動學校暨社區認養，投入資源為偏鄉孩童創造更多元的培育機會。

校長張富凱表示，孩子們辛苦彩繪衣服、帽子，還有手縫代表新生國小的「象」由「新生」大象抱枕，上街義賣辛苦籌措畢旅費用，但因為疫情攪局無法成行，師生才將所有經費捐贈給家扶跟喜樂，讓家扶的孩子也能安心求學，幫助更需要這筆金費的人。

彰化家扶中心主任王震光表示，台灣的城鄉差大，偏鄉小校的教育資源普遍不足，新生國小超過一半的孩子是單親、隔代教養、或是新住民等更需要關注的孩子，他們將他們辛苦籌措的畢旅經費，捐給家扶，這1600塊對富人來說可能沒什麼，但對這些孩子來說已經是他們的全部。

王震光說，新生這12位畢業孩子有些甚至沒有出遊過，但疫情攪局仍將所有義賣款項捐出來，讓他相當感動，今年度彰化家扶的社區暨校園認養計畫，將提供新生一年10萬塊的服務經費，包括課後輔導、多元學習服務等，希望讓偏鄉孩童獲得充足與良好的教育機會。

王震光強調，去年度就已經認養埔鹽三所小學，計畫內容提供穩定就學及身心發展兩個項目，有營養改善、學用品補助、課輔學習、心理創傷復原、育樂活動、才藝培育、心理衛生、輔導、行動圖書館等內容，希望適切運用到有迫切需要教育機會及服務需求的偏鄉學童身上。讓他們在不虞匱乏的環境下成長、茁壯。