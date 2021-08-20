資深名導李行昨(19日)晚間9時因心肺衰竭病逝於台北，享耆壽91歲。他生前被封為台灣電影教父，作品無數，也是每年金馬獎常受邀出席的重要人物，而他對金馬獎的推動不餘遺力，不僅是金馬影展執行委員會第一任主席，兩年前發生金雞獎強碰金馬獎時，他也生氣出聲回應。

本名李子達的導演李行1949年踏進電影圈，退伍後曾任自立晚報文教影劇記者，成為導演後作品《養鴨人家》、《秋決》、《汪洋中的一條船》都使他獲得金馬獎最佳導演獎項，而《小城故事》、《唐山過台灣》也讓他被提名該獎項。1990年創立的金馬執委會，第一任主席便是李行，當時他應中國電影家協會之邀赴北京，他所拍攝的《汪洋中的一條船》1991年參加金雞百花獎典禮，也創下台灣首部電影作品參加大陸影展的紀錄

李行（右3）90歲壽慶時曾批評大陸金雞獎強撞金馬獎。（圖／中時資料照片）

1992年在李行與香港電影導演會會長吳思遠共同推動下，在香港舉行首屆海峽兩岸暨香港電影導演研討會，李行後來也大力促成大陸影人正式來台參加金馬獎的風氣，讓金馬獎的入圍參賽作品更多元，1995年李行獲「金馬32」終身成就獎肯定，感謝他對金馬獎的卓越貢獻，而李行近年受訪談到台灣影業，都自封是「台灣電影的終身義工」，熱情令人佩服。

但2019年兩岸關係又發生變化，導致傳出大陸金雞百花獎刻意與台灣金馬獎頒獎典禮撞期，恐釀成選邊站的窘境，對此，同年6月李行在90歲壽宴上聽到此事勃然大怒，他說：「金雞百花獎撞期拚不過金馬獎的，金馬獎有50多年歷史，那些影人一定來台灣，不要自不量力，他們要改期還來得及，我聽到這個消息非常生氣。」並不顧旁人勸，憤怒解釋：「你們不要阻止我，我偏要說，這就是我的個性！」而一旁的朱延平緩頰說：「其實大型活動都是這樣，大家各做各的」，李烈則表示：「金馬已經50幾年，在全世界有一定的位置，我對金馬有信心」。