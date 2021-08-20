民團提學生全面篩檢 陳時中：要討論可行性與費用 15:152021/08/20 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民團提學生全面篩檢，陳時中表示，需要討論可行性與費用。圖為民眾採檢畫面。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國各級學校將在9月開學，中央流行疫情指揮中心要求教師應接種疫苗後14天或提供篩檢陰性證明才能工作，有民間團體今提議，也應針對學生篩檢，對此，指揮官陳時中表示，要不要學生全員篩檢要與教育部討論可行性與費用問題，也會請教專家意義夠不夠，有專業的考量。 至於海域遊憩放寬等，陳時中說，要下周才能知道；而探病放寬規定則會在明天一併公布。 陳時中向美爭取高端認證 柯文哲分析難度相當高 新進教師、代理教師苦等疫苗 陳時中：會如數發下去 #採檢 #新冠肺炎 #學校 #台灣 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高端疫苗爭議不斷 陳時中：多做對疫情有幫助的事情 15:352021/08/20 生活 開學在即 4快打站還設在台中校園 教產工會批騙人 12:052021/08/20 生活 傳雙鐵擬取消降載 陳時中：尚未看到相關公文 14:462021/08/20 生活 境外生卡關 陳時中：開放的方向已經定了 14:342021/08/20 生活 餐廳難確認同住家人 陳時中：違規是罰行為人 14:422021/08/20 生活 老師不打疫苗就要篩檢陰性 民團籲：學生也應比照 10:592021/08/20 生活 如混班上課出現確診者 新北衛生局：不會只有一個班級居隔 16:412021/08/20 生活 醫事人員曝等不到防疫津貼 陳時中：已預撥8成款項 14:302021/08/20 生活 北市開學前訂隔板標準 遭轟慢半拍 04:102021/08/20 地方新聞 禁學校教「肢體碰觸」運動 北市：體育課可改教田徑、桌球 16:592021/08/20 生活 餐廳內用將鬆綁 家裡怎麼吃就怎麼吃！逆時中 同住家人共鍋合菜 雙北不跟進 04:102021/08/20 焦點要聞 生活熱門新聞 北市河濱驚現毒蛇交纏 網驚：附近有更大的母蛇 - 生活 奧麥斯颱風捲土重來？侵台機率曝光 專家：嚴防劇烈天氣 - 生活 彰化越籍女移工確診 足跡包含3超商、運動用品店 - 生活 女性夜間工作從此不受限制？ 勞動部：有正當理由仍可拒絕 - 生活 威力彩21.5億獎落誰家？台彩公布：臉上有這特徵中獎率83％ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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