全國各級學校將在9月開學，中央流行疫情指揮中心要求教師應接種疫苗後14天或提供篩檢陰性證明才能工作，有民間團體今提議，也應針對學生篩檢，對此，指揮官陳時中表示，要不要學生全員篩檢要與教育部討論可行性與費用問題，也會請教專家意義夠不夠，有專業的考量。

至於海域遊憩放寬等，陳時中說，要下周才能知道；而探病放寬規定則會在明天一併公布。