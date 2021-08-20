高鐵宜蘭站到底會設在哪，在交通部「突襲般」的表態傾向「四城站」後，在宜蘭地方上引發軒然大波，且有越演越烈的趨勢，支持「宜蘭站」方案，身兼「高鐵延伸宜蘭促進會會長」頭銜的宜蘭市長江聰淵20日發出聲明表示，希望行政院與交通部能夠先透過相關說明會來將各方意見充分整合後，再來做對外的宣布及決定；支持「縣政中心站」的宜蘭縣政府則表示，四城站的優勢縣政中心都符合，縣府尊重專業，希望中央盡速核定設站地點，讓高鐵延伸到宜蘭早日完工。

江聰淵在聲明中表示，在區域性整體思維考量下的高鐵延伸宜蘭規劃，中央政府要投注超過千億的經費在此建設上，這原本應該是讓地方歡欣鼓舞來迎接的重大交通建設，卻因為目前在宜蘭端設站場址的選定上，出現爭議與批評而造成重大建設焦點的模糊，因此希望行政院與交通部能夠先透過相關說明會來將各方意見充分整合後，再來做對外的宣布及決定。

江聰淵指出，對於宜蘭站的站址選定，高鐵延伸宜蘭促進會與各方專家、學者及民間人士進行意見收集的最大共識，是基於「場站開發用地取得」、「三鐵共構後的路網銜接」、「民眾轉乘習慣與便利性」、「場站周邊發展潛力」與「工程財務可行性」等面向的因素後，認為宜蘭火車站做為高鐵宜蘭站的設站場址，會是最佳選擇。

江聰淵在聲明稿中表示，對於各方不同站址的意見表達，以及對於交通建設的願景想像，不僅要予以尊重及充分表達的機會，更要再次呼籲行政院及交通部要來盡快透過說明會，讓各方意見做充分的溝通，緩和一下目前的爭議，讓意見再做充分的整合，讓各方意見在評估選定時，都予以納入考量。

宜蘭縣政府秘書長林茂盛則代表宜蘭縣政府重申，宜蘭縣府向中央建議縣政中心的立場始終沒變，「四城站」的優勢縣政中心也都能符合，但縣政中心站的周邊還有縣府、法院等行政機關以及竹科宜蘭園區，縣府將會尊重專業，並希望中央盡速核定設站地點，讓高鐵延伸到宜蘭早日完工。