由四三九九資訊科技研發、易亨數位代理營運的日韓國民級魔幻MMO手遊《永恆守護》全新2.0版本「戰神歸來」今（20）日正式上線，開放全新職業創角造型「純淨精靈」、「雙世界養成系統」、「跨服團戰」等多種新玩法及魔寵「奇跡」。慶祝新版本登場，官方祭出專屬機車坐騎、萌寵、免費200連抽等一系列福利獎勵！

奇蹟降臨 魔寵來襲

泰蘭尼亞大陸上正孕育一種新生力量，但卻受到黑暗的束縛，在新生力量尚未強大之時，需要各位勇士救援，協助新生力量日益強大，轉變為奇蹟之力。同時魔寵「奇跡」也將強勢登場，一同協助玩家守護永恆領地！

限定福利 專屬機車登場

為慶祝新版本上線，官方還祭出多種福利活動，包括通關專屬副本「魔龍潭」可免費獲取200連抽，以及擊敗世界1－3層BOSS，即有機率帶走專屬機車坐騎「深紅幻影」！此外，活動期間在格蘭之森大陸上，將會有許多野生寵物出沒，玩家可通過副本捕捉精美萌寵「墨鏡牛」！

通關專屬副本「魔龍潭」 領200連抽

專屬機車坐騎「深紅幻影」

事前登錄火熱延長！

自開放新版本事前登錄以來，已突破30萬玩家加入，為感謝玩家熱情支持，官方也特別延長活動時間至今晚11點59分，尚未參加的玩家趕緊把握機會領取限定時裝，分享官方粉絲團活動貼文，還能獲得多種助力禮包，老玩家也可以透過回歸活動得到專屬稱號「戰神歸來」。