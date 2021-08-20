馬曉安回國小母校做公益獲感謝狀。（奧汀集團提供）

馬曉安憑藉族語全創作專輯《早安 mziboq su》，今年首次拿到金曲獎門票，入圍本屆最佳原住民歌手，在部落山上的國小擔任老師的她深知偏鄉學童就學時軟硬體不足情況，為了感念母校栽培，19日前往當年就讀的桃園市復興區光華國小，與贊助商共同捐贈壁掛扇12盞、LED護眼檯燈29組、筆記型電腦三台、相關水電工程等硬體措施，馬曉安更自掏腰包捐贈獎助學金壹萬元，希望藉由一己之力幫助到更多學弟妹，在金曲開獎前夕更意義，她說：「能幫助更多部落的弟妹們，是一件很棒的事情。」

初試啼聲就入圍金曲的馬曉安被視為「泰雅之光」，返回母校做公益更獲得「巨星式」的迎接排場，學弟妹爭相要求簽名合照，還特地D.I.Y做了一個金曲獎座送給馬曉安預祝她得奪金，宛如巨星蒞臨般地迎接盛況，讓馬曉安笑說：「學弟妹太熱情，感覺好像提前走金曲紅毯一樣。」被問到自己第一次走紅毯會不會緊張、有無信心得獎？馬曉安笑說：「當然會有點緊張！對於得獎這件事，我有信心但保持平常心，不論得不得獎，入圍就是肯定，我帶著家人的祝福一起走進紅毯。」

除了母校的老師及學弟妹給予祝福，馬曉安在演藝圈的前輩好友、「親表姐」的夏宇童也給她不少建議及支持力量，「姊姊（指夏宇童）是一位超級溫暖的人，常常對我噓寒問暖，在演藝這條路上她給予我很多建議，是一位很好的前輩，更是我的堅強後盾」；巧合的是，19日正好是夏宇童生日，她「不藏私」地把自己的生日願望分給馬曉安 ，希望她能在金曲獎上大放異彩。