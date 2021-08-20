航運股價大幅回檔，高運價榮景何時到頂？長榮海運今日召開法說會，總經理謝惠全表示，只要疫情沒解決，塞港、高運價就會持續，他現場更秀出本月才剛下水的長榮首艘2.4萬TEU貨櫃輪-長範輪首航照片，「這麼大的船這個時候裝滿，市場需求還是很強、很旺」，敢秀這張照片，代表運價就是十足真金。

謝惠全表示，上次法說會時，說塞港會持續到第3季，但第3季過了一半，各種船都是滿載，預期未來都會持續，顯示塞港到第3季還沒結束。他並舉例，洛杉磯港之前好不容易緩和了、不塞了，但最近又塞了，海外等了30艘船隻等待進港。

謝惠全強調，供需目前的狀況是被扭曲的，根據調研機構統計，明年供給仍然追不上需求的速度，所以樂觀看待第4季的營運表現，甚至會旺到明年年中，因為廠家的庫存都很低，必須補貨，但補貨的需求不會是一兩個月就結束，還有很長一段時間。

謝惠全強調，不敢說塞港「常態化」，但只要病毒影響全世界經濟，塞港的情況就不會結束，且只要有人染疫，只要一個病毒，就可能癱瘓一個海港，整個港就塞了，想要不塞港，讓海運秩序恢復先前情況，就看能否對病毒做適當控制。

謝惠全也在現場，秀出長榮首艘超大型貨櫃船「長範（Ever Ace）」輪的首航照，這是目前全世界營運中最大型的貨櫃船。強調首航不只是滿載，照片上看到的綠色櫃子都是實櫃，就吃水線的位置看，就知道這不是空櫃，這麼大的船這個時候裝滿，顯示市場需求還是很強、很旺，貨櫃榮景不言可喻。