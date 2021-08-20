LED廠泰谷（3339）將辦理現金增資，每股發行價格為15元，董事會決議，9月4日為認股基準日。

泰谷為償還銀行借款及充實營運資金，辦理758萬股現金增資，每股發行價格為15元，估計可望募得1.14億元資金。

依公司法第267條規定，泰谷保留增資發行股數之10％，計758000股由員工承購；增資發行新股之80％，計6064000股由原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購；提撥發行新股總額10％計758000股，採公開申購方式對外公開承銷。