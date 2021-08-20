泰谷現增發行價15元 估可募得1.14億元資金 15:232021/08/20 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 LED廠泰谷（3339）將辦理現金增資，每股發行價格為15元，董事會決議，9月4日為認股基準日。 泰谷為償還銀行借款及充實營運資金，辦理758萬股現金增資，每股發行價格為15元，估計可望募得1.14億元資金。 依公司法第267條規定，泰谷保留增資發行股數之10％，計758000股由員工承購；增資發行新股之80％，計6064000股由原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購；提撥發行新股總額10％計758000股，採公開申購方式對外公開承銷。 美國線運價 9月傳漲千美元起跳 台驊現增價140元 籌資14億 #泰谷 #發行價格 #認股基準日 #增資 #股由 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美聯準會暗示 將討論縮減購債－新台幣一日重貶1.26角 04:102021/08/20 財經要聞 《集中市場》外資連4賣 提款751.7億元 15:242021/08/20 財經 當沖降稅延長三年 財部：列優先法案 04:102021/08/20 財經要聞 9／1開學 國民黨團籲學生防疫預算加碼到每人500元 10:312021/08/20 政治 《其他股》嘉威完成現增 引進國泰、兆豐等投資法人 08:022021/08/20 財經 《金融》公平會回文不需申報 鈺叡收購菱光股份逾5％ 12:002021/08/20 財經 《光電股》內外資讚聲喊買 元太有如神助 12:512021/08/20 財經 中國新規：向境外提供汽車重要數據需經安全評估 16:122021/08/20 兩岸 《櫃買市場》國際債市續熱 發行檔數年增10.29％ 09:272021/08/20 財經 大型權值電子股回神 台股早盤大漲逾百點 09:192021/08/20 財經 繼續作台股最堅強的力量 富邦金兩因素看多 17:022021/08/20 財經 財經熱門新聞 飯店快倒閉晶華董座撂一句重話 網嗆爆蔡政府 - 財經 陽明散戶冤魂不散…又1航運股現增價開出 網驚呼：慘了 - 財經 台積電吃英特爾大單股價卻往下殺？網反應一面倒：沒救了 - 財經 趁晶片荒搞鬼！日媒爆：市場逾3成半導體是假冒品 來自這3地 - 財經 內外資集體降評 大摩棄守多頭 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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