（石智中攝）

三星將摺疊智慧型手機打造成精品級手機的定位已成為過去，今年不僅帶來了親民版的Galaxy Z Flip3 5G，更把去年被喻為「定價再創新高」的Galaxy Z Fold系列定價，降至更好入手的旗艦機價格（目前公開的定價為定價1799.99美金起、台幣約5萬135元起），更預告下周將正式公開台灣版的規格及價格，而此次就再帶來全新的Galaxy Z Fold3 5G實測，讓大家先了解新機特色以後，再決定要不要加入摺疊智慧型手機的行列。

（石智中攝）

（石智中攝）

全新的Galaxy Z Fold3 5G此次在內頁螢幕就採用了7.6吋 Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕，搭載了Eco square技術提升螢幕亮度達29%、螢幕更新率達120Hz，而且為了達到完整的觀看體驗，更支援UDC螢幕下鏡頭（見小圖），以達到更完整、無瀏海或挖孔的沉浸式觀看影音體驗，同時與Galaxy Z Flip3 5G一樣擁有IPX8的防水等級，就算想邊泡澡、邊以7.6吋的大螢幕看影片也毫無阻礙。

（石智中攝）

三星不僅在Galaxy Z Fold3 5G的內頁螢幕作了更新，此次的封面螢幕也為6.2吋、120Hz螢幕更新率的超窄邊框設計Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕，因重量減輕至271g，機身整體也比上一代更小更薄，因此單手使用摺合起來的Z Fold3時也不會覺得困難，窄機身也讓手感更佳，而且就算拍照時，光在封面螢幕上也能進行預覽、編輯照片等功能。

（石智中攝）

全新的Galaxy Z Fold3 5G此次為了讓使用者更能完整善用大螢幕手機的優勢，因此再度升級了多重視窗功能，像平常看影片時有留意到的商品，不僅能即時打開第二視窗同步搜尋，還能透過全新的S Pen Pro或S Pen Fold專用版，同時進行筆記等功能，還能利用S Pen的轉文字、翻譯等功能，讓使用者能夠如同輕型平板或筆電般，實現更多工、更多元化，以及更直覺式的使用的功能。

（石智中攝）

（為UDC螢幕下鏡頭拍攝照片）

Galaxy Z Fold3 5G為了顧及使用者完整的沉浸式觀看影音體驗，因此內頁螢幕採僅400萬像素UDC螢幕下鏡頭，雖然拍攝效果不過不失，但其實使用者更可利用摺疊手機擁有的特性，不僅封面螢幕鏡頭擁有1000萬像素之餘，更有配合的1200萬像素的超廣角、廣角及遠距三主鏡頭，還有像自動取景攝影以方便使用者進行團體拍攝等功能，讓使用者隨時隨地都能以主鏡頭的高畫質拍攝，而且此次新增了雙螢幕預覽功能，以及拍攝檢視模式，可檢視最多100個結果再進行刪除或分享，對於拍攝愛好者來說也更方便。

（石智中攝）

三星全新的Galaxy Z Fold3 5G今年也特別帶來了進階的Flex模式，透過優化APP的介面，以協助使用者能夠將手機L型的打開狀態中，可進行如自定的可調式功能選單等功能，能夠更靈活使用如Spotify、Netflix、YouTube等APP以外，還能像上半部螢幕進行視訊、下半部螢幕查看或進行會議筆記等功能，以打造更完整的摺疊手機體驗。