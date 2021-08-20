科技股救援，隔夜美股漲跌互見，費半、標普500及那斯達克指數收漲，僅道瓊指數小跌0.19%。聯準會縮表在即壓垮亞股。今早台股開高51.58點、報16426.98點，最高觸及16507.11點，但隨電子權值股轉弱，開盤10多分鐘急翻黑，一度下探至16248.08點，高低點震盪259點，下半場反彈又壓回，終場下跌33.46點或0.2%，收16341.94點，成交量3478.23億元。本周下跌640.17點或3.77%，周K連2黑。

今日外資(不含外資自營商)賣超145.1325億元，投信買超21.4274億元，自營商賣超24.637億元，三大法人賣超148.34億元。其中，外資連4日賣超，累計提款751.7億元；本周來累計賣超700.23億元；本月來累計賣超629.05億元，今年來累計賣超5817.24億元。

盤面上，電子權值股走勢分歧。ADR止跌及英特爾下單利多，激勵台積電(2330)開高後向上觸及563元，盤中遇壓翻黑後激戰平盤，最終收跌1.25%、報552元。聯發科(2454)開高走低，收跌1.69%、報873元。聯電(2303)、鴻海(2317)後勢轉強，分別收漲0.36%、1.46%；大立光(3008)小漲0.18%、報2745元。貨運塞港導致面板價格跳水，面板三虎落難，友達(2409)收跌3.54%、群創(3481)收跌4.45%、彩晶(6116)收跌3.61%。航運股有力抗跌，收漲3.22%領頭，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)均漲逾3%，萬海(2615)大漲5.8%；志信(2611)午盤鎖漲停至收盤；其餘如中櫃(2613)、裕民(2606)、新興(2605)、慧洋-KY(2637)、台驊投控(2636)多檔有撐。

受惠產業面利多，造紙股收漲2.94%、漲幅第二高，榮成(1909)、寶隆(1906)、華紙(1905)、永豐餘(1907)、正隆(1904)、士紙(1903)全數收紅。生醫股零星點火，國光生(4142)宣布偕BD攻醫藥代工，董座今再喊流感疫苗布局國際，坐穩漲停價49.95元；杏輝(1734)亦強勢登頂，收漲停價39.85元；中化生(1762)、羅麗芬-KY(6666)漲幅均逾2%。美國擬將太陽能關稅擴及東南亞，防範陸廠規避關稅，台廠利多浮現，強茂(2481)、台玻(1802)、國碩(2406)、統懋(2434)、茂矽(2342)、聯合再生(3576)等炙手可熱。PCB族群亦匯聚多頭人氣，金像電(2368)亮燈漲停、收68.3元；景碩(3189)收漲5.6%、台光電(2383)收漲3.2%、欣興(3037)收漲2.2%、南電(8046)收漲逾1%。

今日外資賣壓沉重，現階段台股止跌訊號未亮，市場觀望情緒較濃，預期短期將維持震盪整理格局。今日電子資金比重回升至50.67%，半導體占比31.91%，航運占比28.94%。展望後市，第一金投顧表示，持續觀察外資賣壓是否減輕，還有融資能否再瘦身有成，唯有籌碼結構轉變，對於大盤築底反彈而言才有利。