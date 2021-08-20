國際競圖的台中市占地67.34公頃水湳中央公園，竟然只有九處公共廁所，有的公廁距離步行須十幾分鐘，附近居民見有學生參訪時尿急，找不到公廁找隱密度「解放」，建設局長陳大田表示，未來在各重大建設完工後，廁所數量將大幅增加，解決民眾找不到廁所的困擾。

市議員林祈烽、施志昌和鄭功進今日在質詢時表示，開放不久的中央公園，吸引很多民眾帶長者和小朋友到園區遊玩時，經常會因廁所地點太遠而發生臨時找不到廁所的窘況，園區廣闊，只有一處便利商店，民眾想買礦泉水解渴都要走很遠，要求建設局要加強改善。

「不要讓水湳中央公園成為對長者和幼兒不友善的休閒公園」，林祈烽表示，中央公園占地67.34公頃，園區內共設有9處公共廁所，但民眾向服務處反映，公園內廁所太少、距離又遠，如果帶長者或小朋友到公園去散步、遊玩，長者或小孩想要上廁所時，往往在附近都找不到廁所，不是要快步往前到下一個點，就是要再走回去剛剛經過的廁所。

林祈烽指出，園區內設有4座綠教室、12大體驗區，很多民眾一看到公園內有建築物，就會想到這些教室或體驗區的建物旁邊一定會有廁所，帶著長者或小孩跑到教室旁邊或體驗區時，找了又找，發現沒廁所。

無法忍受的就只好找個隱蔽地方就地解決，也有民眾反映，為什麼公園內老是會看到有一坨坨的衛生紙，為什麼很多民眾這麼沒有公德心？答案很簡單，因為臨時找不到廁所。

建設局長陳大田表示，當初招標時是國際競圖由法國的設計師得標設計，在狹長的園區內，約150~200公尺會設計一處集中式的大型廁所，目前園區內共有9處廁所，未來在停車場周邊還會有相關場館的建設發展，民眾需要上廁所時會更方便。

林祈烽說，建設局應優先在體驗區或是有建築物的地方優先增建廁所，特別是有主題的遊樂區，民眾就會聯想到有廁所在周邊，他自己現場實測，發現從一處廁所走到另一處，至少就要20分鐘左右的時間，如果是長者或家長帶小孩，需要的時間將會更長，拜託建設局要優先考量來處理。

陳大田表示，在人群聚集或體驗區，將會優先思考增設主題遊具和廁所等相關設施，並依民眾停留時間，廣設導覽牌，充分引導民眾到想要到達的地點，議員的建議，會儘快來檢討處理。

林祈烽強調，台灣夏季時間很長，但園區內只有一家便利商店，希望建設局能在園區內多增設販售礦泉水或飲料的地點，提供給有需要的民眾可以隨時購買飲用。

建設局指出，中央公園全區規劃9處公廁，遊客中心也設有公廁，園區周邊重大建設正在興建中，未來在各重大建設完工後，廁所數量將大幅增加，目前除有一家便利商店外，也規劃以OT、BOT委外經營及邀請企業參與認養，以提供更簡易、便民的餐飲購物環境。

此外，中央公園已增設6個iBike站，另與交通局現正合作規劃低底盤、無人巴士、巡園公車等多元交通運具，規劃在周邊試行營運，整體規劃案現正執行中，預計明年初上線營運。