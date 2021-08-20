台股今(20日)開高後上下震盪逾250點，盤中一度回測16200點，終場加權指數以16341.94點作收，下跌33.46點，成交值3478億元，周線連2黑，本周共下跌640點；三大法人今合計賣超148.34億元，其中，外資及陸資賣超145.13億元，已連續4天大倒貨，合計賣超金額達751億元。

盤後統計三大法人買賣超情況，外資及陸資賣超145.13億元，自營商賣超24.63億元，投信則買超21.42億元。

美股周四(19)漲跌互見，台股開盤上漲51.58點，台積電、聯電、聯發科帶頭衝，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海漲逾2%，指數開高走高，突破16500點，漲逾130點，不料期指突然跳水，指數瞬摔落至16248.08點，跌逾120點，上下震盪逾250點，之後跌幅收斂，在平盤上下震盪。

電子權值股近日成外資提款機，台積電開盤上漲1元，以560元開出後，一度下跌至551元，回測年線，午盤翻紅後，最後一盤又被殺至552元，下跌7元，跌幅1.25%；聯電開高震盪，收在55.7元，上漲0.2元，聯發科開高走低，收盤下跌15元，收在873元，跌幅逾1%，股王矽力-KY則撐在平盤之上，盤中一度大漲220元，漲逾6%。

航運股抗跌走堅，扮演撐盤角色，貨櫃三雄長榮、陽明收盤漲逾3%，萬海上漲5.87%，收在225.5元，志信亮燈漲停，收在30.5元。

生技族群以與疫苗相關個股表現相對突出，國光生技與美國BD公司簽署合作備忘錄(MOU)，搶攻1200億的代工市場商機，也將爭取疫苗代工，激勵股價直衝漲停49.95元，高端疫苗下周將開打，股價盤中上攻至360元，終場收在355元，漲逾6%，云辰、台康生技都漲逾2%。