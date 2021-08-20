觀光局擬開放海泳、浮潛 新北觀旅局長：待中央公布指引 15:402021/08/20 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 觀光局擬開放海泳、浮潛 新北觀旅局長：待中央公布指引。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部觀光局擬開放海泳、浮潛，新北市觀旅局長蔣志薇今在疫情記者會表示，很多熱愛浮潛民眾都很關心，不過基於防疫考量，配合中央防疫政策，目前游泳、浮潛這些屬於遊憩活動都還沒開放，要等到中央決定是否開放並同時考量新北市疫情狀況，才會一併滾動式檢討開放。 《盤後解析》周跌640點 中空成形 立委考察淡北道路進度 新北盼中央盡速核撥40億補助款 #開放 #浮潛 #海泳 #考量 #觀光局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 200萬劑BNT 傳中秋節前抵台 04:102021/08/20 財經要聞 海納百川》阿富汗讓美國矮了一截（徐思文） 08:512021/08/20 海納百川 年輕人沒得選！高端開放預約 今增8萬人登記 14:192021/08/19 生活 海納百川》反中仇台的心態不改 兩岸前景黯淡（吳建國） 10:142021/08/20 海納百川 蕭衡鍾快評》台美海巡合作的真相 08:502021/08/20 快評 紓緩肩頸痠痛 中醫「浮針療法」 復健新利器 05:432021/08/20 健康 高端疫苗開放20至35歲預約 04:102021/08/19 焦點要聞 高雄桃源受困師生 繞道台東返校 04:102021/08/20 地方新聞 支持淡北道路聯盟發起人遭威脅 預定道路上紅漆噴「張連榮死全家」 14:022021/08/20 社會 境外生赴教育部貼百張登機證 殷盼盡速開放入境 12:382021/08/20 生活 台東月光海音樂會復活 9月22日邀大家線上搖擺 18:172021/08/19 寶島 生活熱門新聞 北市河濱驚現毒蛇交纏 網驚：附近有更大的母蛇 - 生活 高端疫苗爭議不斷 陳時中：多做對疫情有幫助的事情 - 生活 奧麥斯颱風捲土重來？侵台機率曝光 專家：嚴防劇烈天氣 - 生活 威力彩21.5億獎落誰家？台彩公布：臉上有這特徵中獎率83％ - 生活 侯友宜下令：境外移入新北確診案「全視為Delta 」 嚴管措施曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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