交通部觀光局擬開放海泳、浮潛，新北市觀旅局長蔣志薇今在疫情記者會表示，很多熱愛浮潛民眾都很關心，不過基於防疫考量，配合中央防疫政策，目前游泳、浮潛這些屬於遊憩活動都還沒開放，要等到中央決定是否開放並同時考量新北市疫情狀況，才會一併滾動式檢討開放。