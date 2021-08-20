今年UBA大專籃球聯賽才幫助政治大學搶下隊史首冠的洪楷傑，20日確定將以PLG選秀探花之姿，跟新北國王完成簽約動作，從國中時期就以當上職業球員為目標的洪楷傑，加入新北國王的菜鳥球季也馬上訂出全新目標，那就是搶下新球季年度新人王頭銜。

以下是新北國王新聞稿，『新北國王籃球隊在20日宣佈，與隊史首名新秀，本次P.LEAGUE+（以下簡稱PLG）新人選秀會首輪第3順位指名的洪楷傑完成簽約。從國中就以職業球員為目標的洪楷傑，現在也為自己設下新目標，就是要搶下年度新人王頭銜。

在PLG首屆選秀會上，新北國王一共選進5名未來之星，其中最受矚目的「選秀探花」洪楷傑，在今天率先完成簽約正式加盟。這位22歲UBA超新星，曾二度獲得聯賽「抄截王」獎項，年年都在進步的他，今年大四賽季達到巔峰，締造單場9顆三分球、37分紀錄，並幫助政治大學奪得109學年度UBA冠軍，而這也是政大雄鷹成軍首冠。

「從國中就立下成為職業球員的夢想，感謝新北國王對我的肯定，用第3順位選我。」在達成第1階段目標後，洪楷傑馬上就為自己立下新的目標，就是要競爭年度新人王，「這是每位球員一生只有一次的機會，我一定要把握機會爭取這榮耀。因此休賽期就要比任何人更認真練球，跟在教練與學長身邊好好學習，不辜負球隊用這麼高的順位選我。」

新北國王總經理毛加恩表示，洪楷傑最大的特點就是出色的防守能力，搭配成熟的籃球智商，可以從1號守到3號，進攻端不論是跑位還是投籃都有很棒的水準，絕對是球隊期待的新秀即戰力。選前就已經鎖定洪楷傑，很高興能夠如計畫選到，相信他新人賽季就會有很棒的表現！』